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هجوم بالمدفعية على العاصمة الليبية طرابلس

هجوم بالمدفعية على العاصمة الليبية طرابلس
الأحد ٠٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

تعرضت منطقة القره بولي في العاصمة الليبية طرابلس، ظهر اليوم الأحد، لهجوم مسلح بالقصف المدفعي، من قبل مجموعة تنتمي "لكتيبة الكاني"، جاء هذا الهجوم على خلفية اختطاف أحد عناصر هذه الكتيبة أمس السبت في منطقة القره بولي.

العالملیبیا

وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه لوكالة "سبوتنيك"، إن "منطقة القرة بولي، شرق طرابلس، تعرضت اليوم لهجوم مسلح والقصف بالمدافع و الدبابات من قبل مجموعة تنتمي لكتيبة الكاني"، قائلاً "قامت بإحراق سيارات وطرد القوة المتمركزة من بوابة الشرطة العسكرية التابعة لكتيبة ثوار طرابلس وسيطرت على البوابة و تمركز بها عدد 3 دبابات تابعة لكتيبة الكاني".

وأضاف المصدر لقد "أختطف أمس السبت أحد عناصر كتيبة الكاني بالقره بولي وقتل، وجاءت كتيبة الكاني اليوم بكل عتادها وطردت قوة ثوار طرابلس المتمركزة بالقره بولي وسيطرت على المنطقة".

وأضاف المصدر بأن "السنة الماضية شهدت منطقة القره بولي الضاحية الشرقية للعاصمة طرابلس هجوما مسلحاً من قبل كتيبة الكاني وانتهت بمقتل 12 شاباً من القره بولي، مضيفاً بأنه "من حوالي أسبوع تم اختطاف أحد أطفال القره بولي الطفل إبراهيم المغيربي، البالغ من العمر 11 عاماً وتم تعذيبه بشكل بشع".

يشار إلى أن القوة المهاجمة تتبع اللواء السابع التابع للحرس الرئاسي.

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