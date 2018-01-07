البث المباشر
مراسلة العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يعملون على توسيع رقعة الأمان حول إدارة المركبات في حرستا بعد فك طوق الإرهابيين
مراسلة العالم: الجيش السوري يقوم بإخلاء الجرحى من داخل إدارة المركبات بحرستا في ريف دمشق بعد فك طوق الإرهابيين
مراسلة العالم: الجيش السوري يقوم باستهداف المسلحين الهاربين من منطقة إدارة المركبات في حرستا بريف دمشق
التلفزيون السوري: الجيش السوري وحلفاؤه يفكون الطوق عن إدارة المركبات العسكرية في حرستا بريف دمشق
مراسلة العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يبدأون الخطوة النهائية باتجاه إدارة المركبات في حرستا بريف دمشق
مراسلة العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون منطقة المطاحن بمحيط إدارة المركبات بحرستا في ريف دمشق
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون منطقة المطاحن بمحيط إدارة المركبات بحرستا في ريف دمشق
مراسلة العالم: مقتل أكثر من 20 مسلحا جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف مقراً "لأجناد القوقاز" بشارع الـ30 بمدينة إدلب
مراسل العالم: ما تسمى "تنسيقيات المسلحين" تعلن عن وقوع انفجار في شارع الـ30 بمدينة إدلب السورية
مصادر يمنية: تدمير مدرعة محملة بمرتزقة العدوان السعودي بصاروخ موجه بجبهة الحول في نهم ومصرع من كان على متنها

تعرف على "أقدم أسير" في العالم!!

تعرف على
الأحد ٠٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

دخل الأسير الفلسطيني كريم يونس، المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 6 يناير 1983، عامه السادس والثلاثين وهو في السجن، ليكون أقدم أسير في فلسطين والعالم.

العالم - منوعات 

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يونس، وهو من قرية عارة شمالي فلسطين، من على مقاعد الدراسة بجامعة "بن غوريون"، ووجهت له تهما عدة، من بينها حيازة أسلحة والانتماء إلى تنظيم محظور، هو حركة فتح.

وقضت محكمة إسرائيلية بإعدام يونس (وهو من فلسطينيي 48) في أول محاكمة له، لكنها تراجعت عن الحكم لاحقا واكتفت بالسجن المؤبد، الذي حدد فيما بعد بأربعين عاما فقط.

وكان من المفترض أن يفرج عن يونس في الدفعة الرابعة وفق التفاهمات التي أبرمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع الحكومة الإسرائيلية عام 2013.

ونصت هذه التفاهمات على الإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين القدامى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قبل اتفاقيات أوسلو التي وقعت في سبتمبر 1993.

وتمكن يونس وهو في السجن من إكمال دراسته الجامعية، وإصدار كتابين، أحدهما بعنوان "الواقع السياسي في إسرائيل" عام 1990، والثاني بعنوان "الصراع الأيديولوجي والتسوية" عام 1993.

المصدر : سكاي نيوز 

120

تصنيف :

روابط ذات صلة

الاحتلال يغلق غرفة الاسير مخامرة ويعتقل 15 مواطنا

الاحتلال يفرج عن الاسيرة الفلسطينية نور التميمي بكفالة مالية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

السودان.. مقتل طالب واعتقال زعيم معارض في "احتجاجات الخبز"

مدير الـ"CIA": بيونغ يانغ تستطيع ضربنا "خلال أشهر"

بعد "الكتاب الناري".. رسالة مفاجئة من بانون لترامب

واشنطن بوست: عودة سباق التسلح بين روسيا وأمريكا

الجيش السوري يفك الطوق عن ادارة المركبات بحرستا

عن كتاب "النار والغضب".. ترامب: سأواجه الأكاذيب مثلما فعل رونالد ريغان

الجيش السوري يستعيد السيطرة على قرى وبلدات بريف إدلب

باكستان تفرج عن 147 سجينا هنديا فى إطار حسن النوايا

أول تعليق من نيكي هايلي حول زر ترامب النووي

مواصفات التورنيدو السعودية التي اسقطتها الدفاعات اليمنية في صعدة

الحشد الشعبي يعثر على كميات كبيرة من العتاد والصواريخ في كركوك

ليفربول يعتذر لمشجعيه على بيع كوتينيو بـ"تصرف نبيل"

أغنى لاعب في العالم ليس ميسي أو رونالدو ولا حتى بيكام!... فمن هو ؟!

حجم انتاح البنزين في ايران سيبلغ ضعفين في 20آذار/مارس المقبل

"سوناطراك" الجزائرية تقترب من قطاع الطاقة العراقي

أحر يوم في سيدني بأستراليا منذ عام 1939

دراسة تأجيل المعيل الوحيد لأسرته من الخدمة الاحتياطية بسوريا

انخفاض كبير بأعداد ضحايا الهجرة في المتوسط 2017

مئات الشركات في بريطانيا تكشف فجوة الأجور بين النساء والرجال

الشرطة السودانية تمنع مظاهرة طلابية ضد الغلاء

الأکثر مشاهدة