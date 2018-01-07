"سوناطراك" الجزائرية تقترب من قطاع الطاقة العراقي

العالم - العراق

وقال اللعيبي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد مع نظيره الجزائري مصطفى قيطوني إن العراق حريص على تطوير العلاقات الثنائية مع الجزائر، مشيدا بـ"العلاقات التاريخية والتعاون النفطي في حقبة السبعينات من القرن الماضي".

وأضاف أن الوفد الجزائري، الذي يزور العراق حاليا، سيلتقي بالمسؤولين في الشركات النفطية الوطنية والدوائر المعنية بهدف توسيع دائرة التعاون والشراكة.

من جهته صرح قيطوني أن الهدف من هذه الزيارة هو إجراء مباحثات ومشاورات ولقاءات في العراق بهدف تعزيز وزيادة حجم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات استثمار الغاز والاستكشافات النفطية وغيرها، "خصوصا أن شركة سوناطراك الجزائرية (الحكومية) تمتلك الخبرة الكبيرة لتحقيق الأهداف المشتركة بين العراق والجزائر".

المصدر: السومرية نيوز

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