حجم انتاح البنزين في ايران سيبلغ ضعفين في 20آذار/مارس المقبل

العالم - ايران

وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي فريدون حسنوند ان الوحدة الثانية لمصفاة "ستاره خليج فارس" (نجم الخليج الفارسي) ستدشن بنهاية العام الايراني الحالي الذي ينتهي في 20آذار/مارس المقبل وفقا للبرامج المحددة وعندها سيبلغ حجم انتاح البنزين ضعفين.

واضاف حسنود في تصريح له اليوم الاحد خلال زيارته للمصفاة ان هذا المصفاة تشكل احد المفاخر الكبيرة بالنسبة لايران حيث ان اكمالها سيسهم كثيرا في خفض استيراد البنزين والحد من خروج العملة الصعبة من البلاد.



وصرح ان هذا المصفاة تنتج حاليا 20 مليون ليتر من المشتقات النفطية منها 12 مليون ليتر من البنزين و8 ملايين ليتر من زيت الوقود والغاز المسال "ال بي جي".