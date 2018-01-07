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انخفاض كبير بأعداد ضحايا الهجرة في المتوسط 2017

انخفاض كبير بأعداد ضحايا الهجرة في المتوسط 2017
الأحد ٠٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

كشفت تقرير أعدته المنظمة الدولية للهجرة (OIM) أنَّ 3116 مهاجرًا فقدوا حياتهم في البحر المتوسط العام 2017، في محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

العالم - أفریقیا

وأوضح التقرير أن هذه المعطيات على الرغم من مأساويتها، إلا أنَّها شهدت  انخفاضًا حادًّا مقارنة بالسنوات الأخيرة لافتة في الوقت نفسه إلى أن  عدد الضحايا تجاوزوا في العام 2016 الـ ( 5140 ) شخصًا، وهو ما يعني تراجع العدد بنسبة 40% عن العام المنقضي 2017.

وأشار التقرير، الذي نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، إلى أن السنة  التي انتهت لتوها، وصل مجموع المهاجرين واللاجئين الوافدين إلى 171.6 ألفًا، وأنَّ "أقل من 70% منهم بقليل، وصل إلى إيطاليا (119.3 ألفًا)،  والباقي مقسمٌ بين اليونان وقبرص وإسبانيا.

وخلص التقرير إلى القول: "إن هذه المعطيات في انخفاض أيضًا، مقارنة بالعام 2016، عندما كان إجمالي عدد الوافدين أكثر من الضعف، أي ما يعادل ( 363.504 ) ألف مهاجر.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون عدم الاستقرار الذي يسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة، وتطالب بمزيد من التضامن سواء عبر الحد من الهجرة من ليبيا أو عبر فتح موانئهم لاستقبال الناجين من رحلات خطيرة عبر البحر المتوسط.

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