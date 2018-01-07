أول تعليق من نيكي هايلي حول زر ترامب النووي

العالم –أميركا

وادعت السفيرة الأمريكية اليوم الأحد 7 يناير، إن تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص امتلاكه زرا نوويا أكبر مما يمتلكه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "نبهت" كيم وأوضحت مخاطر المواجهة النووية، حسب رويترز.

وقالت هيلي لدى سؤالها عما إذا كانت تغريدة الرئيس فكرة صائبة "أعتقد أن على ترامب دائما إبقاء كيم متنبها. من المهم جدا ألا نسمح له أبدا بالغطرسة الشديدة التي لا يدرك معها حقيقة ما سيحدث إذا بدأ حربا نووية".

وأضافت أن كوريا الشمالية يجب أن تدرك بوضوح أن الولايات المتحدة لن تخفف الضغط على كيم.

وتابعت: "لن نسمح لهم بتضخيم حقيقة أن لديهم زرا على مكتبهم ويستطيعون تدمير أمريكا. نريد دائما أن نذكرهم بأن بإمكاننا تدميرهم أيضا، لذا عليكم التحلي بأعلى درجات الحذر والحرص في أقوالكم وأفعالكم"، حسب رويترز.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد أكد الأسبوع الماضي أن لديه زرا نوويا جاهزا للاستخدام ضد أمريكا، مما دفع ترامب للرد في تغريدة على موقع تويتر قال فيها إن الزر الأمريكي الذي يمتلكه أكبر وأقوى!

ولقي هذا التعليق انتقادات بما في ذلك من جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي سابقا، والذي قال إن هذا التعليق أفقد الحلفاء الثقة في واشنطن، حسب رويترز.

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