الجيش السوري يستعيد السيطرة على قرى وبلدات بريف إدلب

العالم - اسيا والباسفيك

وأكد المصدر بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الجيش العربي السوري تمكن من السيطرة على قرى سنجار والمتوسطة والخيارة وكفريا المعرة صريع ورملة وجديدة ونباز القبلي وصراع وقضت على العشرات من إرهابي "جبهة النصرة" بريف إدلب الجنوبي.

من جهتهم أكد نشطاء لوكالة "رويترز" أن الجيش السوري وحلفاءه حققوا اليوم مزيدا من التقدم في المحافظة، وسيطروا على بلدة سنجار التي تبعد 14 كيلومترا عن مطار "أبو الضهور" العسكري الاستراتيجي، وعدة قرى إلى الغرب.

وأضاف النشطاء أن المعارك بين الجيش وجماعة "هيئة تحرير الشام" الوهابية انتقلت الآن إلى منطقة شمال غربي سنجار بعد أن سيطر الجيش على البلدة.

يذكر أن القوات الحكومية السورية صعدت خلال الأيام الماضية حملتها العسكرية في محافظة إدلب وسيطرت على نحو 60 قرية وبلدة خلال الأربعة عشر يوما الماضية، وفق النشطاء.