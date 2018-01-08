الشرطة التونسية تفرق تظاهرة ضد ارتفاع الأسعار

العالم - أفريقيا

وتجمع متظاهرون شباب اعضاء بحملة "فاش نستناو" (ماذا ننتظر) فى شارع بورقيبة وسط تونس بالقرب من وزارة الداخلية للمطالبة بإلغاء زيادة الأسعار والإفراج عن رفاقهم المعتقلين.

وهتف الشبان "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب" قبل ان تفرّق الشرطة التجمع وفقا لما اظهرته اشرطة فيديو نشرت على مواقع التواصل.

وقبل ذلك، كان العشرات من الشبان قد تظاهروا بظل رقابة شديدة من جانب الشرطة، ولكن بجو من الهدوء، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وقال أحدهم متوجها إلى الحشد الصغير: "اليوم، بعد سبع سنوات على الثورة، يتم اعتقالنا بسبب شعارات!".

وبحسب نشطاء بحملة "فاش نستناو"، تم اعتقال العديد من أعضاء الحملة بسبب قيامهم بتوزيع منشورات تدعو الى التظاهر او بسبب رسوم غرافيتى على الجدران تندد بارتفاع الأسعار.

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