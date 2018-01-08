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آية الله نوري همداني: الاحتجاج على المشاكل الاقتصادية حق مشروع وقانوني

آية الله نوري همداني: الاحتجاج على المشاكل الاقتصادية حق مشروع وقانوني
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد المرجع الديني آية الله نوري همداني، الأحد، ان الاحتجاج على المشاكل الاقتصادية حق مشروع وقانوني للمواطنين.

العالم ـ إيران

وأشار آية الله نوري همداني خلال استقبال قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة قم المقدسة، إلى ضرورة إظهار وتوضيح الأحداث الأخيرة في البلاد، قائلا: إن هذه الأحداث بدأت بمطالبة مشروعة من قبل الشعب، ومن حق المواطنين قانونياً الاحتجاح على المشاكل الاقتصادية.

ونوه آية الله نوري همداني إلى ضرورة يقظة الشعب في مواجهة مؤامرات الأعداء، قائلاً: إن العدو استغل مطالب الشعب المشروعة، وحاول جميع أعداء الثورة الإسلامية تحقيق مآربهم لكن الحركة العفوية للشعب الثوري أفشلت هذه المؤامرة.

ولفت المرجع الديني إلى عداء السعوديين لأركان الأمة الإسلامية، قائلاُ: إن شعار خادم الحرمين الذي يطلقه السعوديون شعار زائف لأنهم يتبعون الدول الظالمة وينفقون المليارات لقتل الأطفال والنساء في اليمن وسوريا.

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