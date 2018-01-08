قاسمي: لدينا العديد من السيناريوهات للرد على أمريكا

العالم ـ إيران

وأكد بهرام قاسمي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي المنعقد في مبنى الخارجية الإيرانية أن إيران ستتخذ إجراءات صارمة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي.

وأكد أن "لدى إيران العديد من السيناريوهات للرد على الإجراءات الاميركية."

وحول الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن حول الاضطرابات في إيران قال: إن مايحدث في السياسة الخارجية الأميركية خلال العام الأخير وماحدث في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن يكشف عن هزيمة أخرى تسجل جانب إلى الهزائم السابقة للسيد ترامب.

وفيما بين أن ترامب يحاول ممارسة الضغوط ضد إيران بأية ذريعة كانت.. أشار إلى أن: المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن، أظهروا أن البرهة الحالية تختلف عن سابقاتها وأنه لايمكن الامتثال لأميركا وترامب.

وأضاف قاسمي أن: أداء السيد ترامب والإدارة الاميركية بجر موضوع داخلي إلى مجلس الأمن والذي يتنافي مع القوانين الدولية، لاقى رداً حازماً و" لا" كبيرة من قبل المجتمع الدولي، ولذا يمكن اعتباره درساً آخراً للولايات المتحدة وترامب، رغم أنه لايمكن التفاؤل بسلوكه.

وبين أن وزير الخارجية الإيرانية محمدجواد ظريف سيجتمع مع 3 وزراء أوربيين في نهاية الأسبوع الحالي، حيث قد بادرت مفوصة الاتحاد فيديريكا موغيريني بتقديم مقترح عقد هذا الاجتماع.

ووصف الاجتماع بين ظريف و3 وزراء أوروبيين في نهاية الاسبوع الحالي مهم للغاية.

وشدد الناطق باسم جهاز الدبلوماسية الإيرانية أن زيارة ظريف لبعض الدول الأوروبية ستدور في إطار الاتفاق النووي.

وفيما لفت إلى أن علاقات إيران مع الدول الأوروبية مستمرة، أكد قاسمي أن إعلام الكيان الصهيوني قام بقلب الحقائق حول الدعوة التي وجهتها الدول الأوروبية لوزير الخارجية الإيراني.

وفي جانب آخر من المؤامر أشار قاسمي إلى أن إيران ترحب بالحوار مع دول المنطقة على كافة المستويات.

وأضاف: علاقتنا طيبة مع منطقة كردستان العراق، ومن المستبعد انخراط المسؤولين الأكراد بخطط زعزعة استقرار إيران.

وحول السفينة الإيرانية المنكوبة أوضح قاسمي أن: عدد طاقم السفينة الإيرانية التي احترقت في الصين يبلغ 32 شخصا 30 منهم من المواطنين وهم في عداد المفقودين.

ولفت إلى أن: الصين شريك مهم لإيران، وإذا انخفض التبادل التجاري فإن ذلك لايؤثر على مستوى العلاقات السياسية.

وأكد بهرام قاسمي على أن سياسة إيران لم تتغير تجاه القضية الفلسطينية.

وقال: على الولايات المتحدة أن تدرك حقيقة وواقع المنطقة والعالم وأن تكف عن دعم الكيان الصهيوني.

وفيما أشار إلى أن العلاقات الإيرانية - الفرنسية تمر في أحسن ظروفها، أكد أن: زيارة الرئيس الفرنسي إلى إيران لا تزال مدرجة في جدول أعمال البلدين، وكان موقف فرنسا إيجابي في اجتماع مجلس الأمن.

وفي جانب آخر شدد الناطق باسم الخارجية الإيرانية بالقول "يهمنا استقرار العراق واستباب أمنه ووحدة شعبه."

وأضاف: نأمل إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية على النحو المطلوب ووفق ما يطمح إليه الشعب العراقي.

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