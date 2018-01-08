البث المباشر

مفاجأة.. تمرد في القصر الملكي بالرياض وهؤلاء من قادوه

مفاجأة.. تمرد في القصر الملكي بالرياض وهؤلاء من قادوه
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

كشف حساب “العهد الجديد” بأن الأمير الذي قاد الحراك في قصر الحكم بالسعودية برفقة عدد من الأمراء الذين تم اعتقالهم مؤخراـ هو بندر بن عبد الله بن سعود الكبير، وهو والد زوجة مشعل بن عبد الله.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” :” بندر بن عبدالله بن سعود الكبير (المعتقل في قضية قصر الحكم) هو والد زوجة مشعل بن عبدالله وهو ابن صيتة شقيقة الملك عبدالله .. واعتقاله يؤكد أمرين ١.ابن سلمان سيستمر بضرب وأقصاء الأمراء المخالفين له أو حتى المقربين من ملوك سابقين أو أمراء منافسين ٢.الاعتقالات جاءت نتيجة خلافات وتمرد”.

وكانت الاميرة نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود قد نشرت صورة شقيقها “بندر” الذي تم اعتقاله، معلقة عليها بالقول:” أستودعنك يا الله شقيقي وحبيبي بندر فأنت حسيبنا مولانا”.

وكانت السلطات السعودية أفرجت عن اثنين من أبناء الملك السابق الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد أن كانا محتجزين في فندق "ريتز كارلتون" الفاخر في الرياض، عقب أيام من الإفراج عن أكثر من 20 محتجزا ضمن حملة المملكة المستمرة منذ شهرين لمكافحة الفساد.

وقال مسؤول سعودي كبير مطلع على المسألة لوكالة “رويترز” إن النائب العام السعودي وافق على الإفراج عن الأمير مشعل بن عبد الله والأمير فيصل بن عبد الله، بعد أن توصلا لتسوية مالية مع الحكومة. ولم يذكر المصدر تفاصيل بشأن التسويات.

وذكر أن النائب العام لم يتخذ قرارا بعد بشأن الإفراج عن شقيق ثالث هو الأمير تركي بن عبد الله.

وكان المغرد السعودي الشهير "مجتهد" قد كشف عن السبب الحقيقي وراء حملة الاعتقالات التي نفذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحق “11” أميرا, نافيا الرواية الذي يحاول النظام ترويجها حول اعتقالهم والذي زعم ان الاعتقال جاء على خلفية الأمر الملكي الذي صدر بإيقاف تسديد فواتير المياه والكهرباء في قصور الأمراء على حساب الدولة.

وأشار “مجتهد” الذي يتابعه أكثر من 2 مليون شخص على تويتر، في تغريدة له إلى أن السبب الحقيقي لاعتقال هؤلاء الأمراء يرجع إلى شعور “ابن سلمان” وخوفه من بداية تمرد داخل العائلة المالكة.

ودون في تغريدته معلقا على الخبر الذي نشرته “سبق” عن اعتقال الأمراء ما نصه:” هؤلاء الأمراء تجمهروا في قصر الحكم معترضين على حملة الاعتقالات لأقاربهم من الأمراء وتغييب محمد بن نايف وليس بسبب الفواتير.”

وتابع “محمد بن سلمان أدرك ان هذه بداية تمرد داخل العائلة فعمد إلى اختلاق سبب يطرب له الناس فقام دليم بتكليف سبق بنشر هذه الأكذوبة”.

 

102-10

روابط ذات صلة

المالية السعودية تحدد مواعيد صرف رواتب العام 2018

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

من الرايات السود إلى الرايات البيض.. توظيف الإرهاب ما زال مستمرا

"رايتس ووتش" تكشف سبب اعتقال الداعية السعودي سلمان العودة !

عراقجي: ليستعد المجتمع الدولي لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي

عشقي يكشف عن معلومات جديدة عن الوليد بن طلال!

قرارات حاسمة تنقل السلطة الفلسطينية الى مرحلة جديدة

لماذا بدأت الجماعات المسلحة في سوريا تتآكل من الداخل بهذه السرعة؟!

السودان.. تحقيق بمقتل طالب في احتجاجات بدارفور

الجيش السوري يحرر عدة قری ويستهدف خطوط امداد المسلحين

ملفات الاضطهاد في السعودية: عباس الحسن

ضبط 62 أجنبياً دخلوا تركيا بشكل غير قانوني

جنرال يتهم روسيا بالتحضير لاحتلال كل أوروبا!

حوالي ألف مسلح من بوكوحرام يسلمون أنفسهم للجيش النيجيري

شاهد بالصورة زعيم كوريا الشمالية وهو يقرأ كتاب "نار و غضب"!

سيف الإسلام القذافي يكسب معركة ضد صحيفة بريطانية شهيرة

تركيا تدفع بحشود وتعزيزات إلى كيليس الحدودية مع سوريا

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

تقنية جديدة للتنبؤ بالسرطان

غارات العدوان السعودي على صعدة تصيب 3 مدنيين

ممثلة عربية تشارك في مسلسل "إسرائيلي"... من هي؟

ماذا سيحدث لو قطعت روسيا خطوط الإنترنت تحت البحر؟!

الأکثر مشاهدة