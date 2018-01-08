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أمير الكويت يعلن أحدث موقف له من أزمة قطر والسعودية

أمير الكويت يعلن أحدث موقف له من أزمة قطر والسعودية
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، انعقاد اللقاءات الخليجية بحضور جميع أطراف مجلس التعاون الخليجي، دليل على رغبة كافة الأطراف في تجاوز الخلافات، والتي تضرب المنطقة منذ اندلاع الأزمة القطرية منذ ستة شهور.

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وقال الصباح في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الخليجية في الكويت، "ننظر إلى اللقاءات الخليجية كترجمة للنوايا النبيلة من الجميع"، مشددا أن "الخلاف الخليجي عابر مهما طال".

وأضاف أمير الكويت، "مسيرتنا الخليجية تتطلب التعاون على مختلف المستويات"، لافتا إلى أن "الأوضاع المحيطة بنا آخذة في التدهور بما يمثل تحديا لنا جميعا".

كما أكد في أن العمل الجماعي بين دول مجلس التعاون الخليجي هو السبيل لمواجهة التحديات.

ويأتي انعقاد المؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الخليجية، في وقت تتواصل فيه الوساطة الكويتية على أمل وضع نهاية للأزمة الخليجية.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو الماضي، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها حصارا، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم دول الحصار بالرغبة في فرض الوصاية على قرارها الوطني.

ويعد هذا المؤتمر هو أول فعالية خليجية بعد القمة الخليجية الـ38، التي استضافتها الكويت، في 5 ديسمبر الماضي. وانعقدت القمة بحضور أميري الكويت وقطر، وبغياب قادة بقية دول الخليج الفارسي.

المصدر: وكالات

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