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تقنية جديدة للتنبؤ بالسرطان

تقنية جديدة للتنبؤ بالسرطان
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

نجح مركز علاج الأورام بالكمبيوتر في جامعة تكساس الأمريكية، في تطوير تقنية للتنبؤ بتطورات الأورام السرطانية عن طريق برامج الكمبيوتر، وفق موقع "ساينس ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية.

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وقال مدير المركز الباحث توماس يانكيلوف: "نحن نحاول بناء نماذج حوسبية لفهم كيفية نمو الأورام واستجابتها للعلاج".

ونجح المركز في تطوير نماذج حوسبية وأدوات تحليلية لرصد تطور حالات الأورام في حالات فردية بناء على مواصفات حيوية معينة، ومن أجل تطوير واستخدام النماذج الحسابية والحوسبية المعقدة، يستخدم فريق البحث موارد حوسبية متطورة في مركز الدراسات الحوسبية المتطورة في تكساس.

وتتيح الكمبيوترات الخارقة بالمركز للباحثين إمكانية حل المشكلات الكبرى، والتوصل إلى الحلول بشكل أسرع مقارنة باستخدام كمبيوترات فردية أو مجموعة كمبيوترات في حرم الجامعة.

وبفضل التقنية الجديدة، استطاع الباحثون التنبؤ بالحجم النهائي لنمو السرطانات لدى الفئران خلال التجارب المعملية.

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