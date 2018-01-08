شاهد بالصورة زعيم كوريا الشمالية وهو يقرأ كتاب "نار و غضب"!

العالم - اسيا والباسيفيك

الصورة أحدثت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث بدا الزعيم الكورى الشمالي وهو منتشيا خلال تصفحه الكتاب المثير للجدل، الا ان الصورة تبدو مركبة عن طريق برنامج الفوتوشوب .

كان المؤلف الأمريكي مايكل وولف قد اصدر كتاب " نار وغضب" ليكشف فيه تفاصيل السنة الأولى من حكم الرئيس الأمريكي الحالي ترامب .

وأصبح "نار وغضب" الكتاب الأكثر مبيعاً بأمريكا حيث يوجه فيه المؤلف انتقادات وتهم حادة لدونالد ترامب والشخصيات المقربة منه وقد حاول محامو ترامب منع نشر الكتاب.

يذكر أن ترامب كان قد هدد بمقاضاة ستيف بانون، كبير مستشاري الشؤون الاستراتيجية السابق للرئيس ترامب وأحد أبرز عناصر فريق حملته الانتخابية، بتهم "التشهير والقذف والافتراء وانتهاك اتفاق الالتزام بالسرية"، بعد التصريحات المنسوبة إلى بانون ضد ترامب في كتاب "نار وغضب"، التي وصف فيها بعض تصرفات إدارة ترامب بـ"الخائنة وغير الوطنية".