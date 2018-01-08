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عراقجي:

ليستعد المجتمع الدولي لخروج أميركا من الاتفاق النووي

ليستعد المجتمع الدولي لخروج أميركا من الاتفاق النووي
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال سيد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني حول أداء الرئيس الأميركي إزاء الاتفاق النووي: يجب أن يتحول الاتفاق النووي إلى تجربة ناجحة على الصعيد الدولي إلّا أننا رغم ذلك مستعدون لجميع السيناريوهات ومنها حفظ أو إلغاء الاتفاق النووي.

العالم ـ إيران

وخلال كلمة له اليوم الاثنين في الإجتماع الثاني لمؤتمر طهران الأمني الذي انعقد تحت عنوان «الإجراءات الامنية لغرب آسيا ودور الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأبعد عن المنطقة» أكّد عراقجي على تكبد المنطقة أعلى نسبة من الضرر إذا تم إلغاء الاتفاق النووي.

وضمن وصفه كثرة المشاكل التي تواجهها منطقة غرب آسيا قال: كان الاتفاق النووي تجربة ناجحة يُمكن خوض دراسة أوسع حولها لأنها كانت التجربة الوحيدة في عصرنا الحالي لحسم مسالم لأزمة ونزاع وخلاف إستمر عشر سنوات.

واعتبر عراقجي الاتفاق النووي خير نموذج لمفاوضة ربح فيها الجانبين، وأشاد بالدرس الذي تمخض عن الاتفاق في عدم فقدان الأمل في التوصل إلى حلول دبلوماسية، وقال: قام الرئيس الأميركي خلال العام الماضي بعدة إجراءات لإلغاء الاتفاق النووي، ومن الممكن أن يتم إلغاء هذا الاتفاق خلال الأيام القادمة، الأمر الذي سيلحق الضرر بالمنطقة والمجتمع الدولي وعلينا الاستعداد لذلك.

ونصح مساعد وزير الخارجية، الدول الأوروبية أنها: لو كانت راغبة في القيام بإجراءات خاصة لحفظ الاتفاق النووي يتوجب عليها القيام بإجراءات خاصة لحث شركاتها ومصارفها للنشاط في إيران.

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