البث المباشر
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر: إجراء الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 مارس \آذار
ايران تقول إنها قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تحترم واشنطن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
ايران تقلول إنها قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تحترم واشنطن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
مراسل العالم : الجيش السوري وحلفاؤه يفشلون هجوما للمسلحين باتجاه نقاطهم بمحيط المعهد الفني في ادارة المركبات بحرستا
مراسل العالم : الجيش السوري وحلفاؤه يفشلون هجوما للمسلحين باتجاه نقاطه بمحيط المعهد الفني في ادارة المركبات بحرستا
قائد الشرطة في ايران اللواء حسين اشتري يؤكد لقناة العالم انتهاء كل أعمال الشغب والاضطرابات في البلاد
وكالة بترا الاردنية : احباط مخطط ارهابي لإستهداف الامن الوطني
قاسمي: مؤسسة الحج والزيارة الايرانية هي المخولة في الحديث عن موسم الحج القادم
قاسمي: من المؤكد أن قائد الثورة الاسلامية لا يتكلم عن تدخل بعض الدول في أحداث الشغب الأخيرة دون أن يكون لديه وثائق
قاسمي: الاجتماع بين ظريف و3 وزراء أوربيين في نهاية الاسبوع الحالي مهم للغاية

مسلحو الشباب يدمرون برجا للاتصالات ببلدة حدودية كينية

مسلحو الشباب يدمرون برجا للاتصالات ببلدة حدودية كينية
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

دمر مسلحون يشتبه أنهم أعضاء في حركة الشباب في وقت مبكر من يوم الأمس برج اتصالات في كوتولو بمحافظة واجير في شمال شرق كينيا، ما تسبب في قطع الاتصالات عن المنطقة.

العالم - أفريقيا

وأكد قائد شرطة واجير ستيفن نجيتش أن المسلحين استخدموا قذيفة صاروخية للهجوم على برج لخدمات الهاتف النقال سفريكوم في الساعة الثانية صباح اليوم قبل الدخول في معركة نارية مع أربعة من رجال الأمن كانوا يحرسون البرج.

وقال “أراد المسلحون قطع الاتصالات بالمنطقة الواقعة بين الواك وكوتولو ومنع تعزيزات رجال الأمن لتمكينهم من شن هجمات إرهابية بالمنطقة. لكننا أحبطنا ذلك.”

وأكد قائد الشرطة عدم إصابة أي من رجال الأمن الذين اشتبكوا مع المتمردين وتتم مطاردة جميع المسلحين. وأضاف أن المهاجمين هربوا الى الغابة.

وتعرض شمال شرق كينيا لهجمات بالقذائف والأسلحة في السنوات الأخيرة منذ إرسال كينيا قواتها للصومال لمقاتلة حركة الشباب المسلحة في أكتوبر 2011.

ووقعت هجمات عديدة يعتقد أنها قد نفذت من قبل حركة الشباب في مانديرا وواجير وجاريسا وداداب في شمال شرق كينيا، رغم أن الجيش يقول إنه حقق مكاسب ضد الجماعة بسيطرته على قواعدها العسكرية وقتل العشرات منهم.

215

روابط ذات صلة

هل تحل حركة الشباب محل داعش؟

حركة الشباب الصومالية تعدم 5 أشخاص بتهمة التجسس

حركة الشباب تشن هجومًا على قافلة عسكرية للجيش الصومالى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الكشف عن سر "معجزة" شجرة العاصي في حماة!

وزير الأمن الإيراني: مناوئو الثورة كان يخططون لتعميم أعمال الشغب

"نيوزويك" الأميركية... "لو دخلت الرياض في حرب مع طهران..؟

البرلمان السوداني يقر الطوارئ في كسلا وشمال كردفان

بالفيديو ...مشاهد سيطرة الجيش السوري على بلدة سنجار بريف ادلب

الرئيس عون: لبنان لا يتحمّل مسؤولية الحرب في سوريا بل تداعياتها

بالفيديو..المظاهرات تتواصل بايران لليوم الثامن رفضا لأعمال الشغب

اعتداء إرهابي يحرم محافظة سورية من التغذية بالتيار الكهربائي

"ابومالك التلي" ينشق عن الجولاني ويؤسس "جيش الشام"

وزير الخارجية البريطاني يدعو الى تسوية تفاوضية بشأن القدس

الجزائر توافق على تدريب فريق من الشرطة التونسية

هكذا ردت موسكو على تصريحات بومبيو حول التدخل الروسي..

السودان.. تحذيرات بعدم تناول أخبار المظاهرات والاحتجاجات

دعوات فلسطينية لمنع تمرير قانون "إعدام الأسرى"

ليلى عبد اللطيف تفجر اول مفاجأة لها في العام الجديد..

لاعب للمنتخب السوري ينتقل إلى الدوري الأمريكي

شاهد بالفيديو: هكذا تعرضت سيارة فريق قناة العالم لاطلاق النار بحرستا

تجنبا لأزمة محتملة.. السيسي يعلن إنشاء محطة لمعالجة المياه

بالفيديو.. اندلاع حريق في برج ترامب بنيويورك

منتخب خليجي.. يحضر "حفلة ماجنة" قبل مباراته!

الأکثر مشاهدة