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إثيوبيا تؤكد التزامها بتنفيذ جميع الاتفاقيات مع السودان

إثيوبيا تؤكد التزامها بتنفيذ جميع الاتفاقيات مع السودان
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة الإثيوبية التزامها بتنفيذ كل البروتوكولات الموقعة مع نظيرتها السودانية، وتنزيل كل الاتفاقيات الثنائية بين ولاية القضارف والأقاليم الإثيوبية المجاورة، وقالت إنها تسعى إلى تنمية العلاقات وتطويرها لتحقيق تطلعات الشعبين خاصة على الشريط الحدودي. 

العالم - أفريقيا

وأكد السفير الإثيوبي لدى السودان مواقيت زودي ميكائيل، لدى زيارته لولاية القضارف ولقائه والي الولاية ميرغني صالح، عمق العلاقات السودانية الإثيوبية.
وقال ميكائيل خلال اللقاء الذي حضرته القيادات الأمنية والسياسية بالولاية، إن رؤيتهم خلال المرحلة القادمة تتمثل في تنفيذ البروتوكولات كافة الموقعة بين الجانبين السوداني والإثيوبي، بجانب الاتفاقيات بين ولاية القضارف والأقاليم الإثيوبية المجاورة وإنزالها على أرض الواقع لتسهم في تعزيز العلاقات وتنميتها والمضي بها إلى آفاق أرحب.
من جهته، أكد والي القضارف ميرغني صالح، حرص قيادة الحكومة السودانية على تمتين العلاقات مع إثيوبيا وتحويلها إلى علاقات نموذجية بالمنطقة.
وأعلن التزام السودان بتحويل المناطق الحدودية إلى مناطق تبادل للمنافع المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى العديد من المشاريع التي تربط القضارف مع إقليمي التقراي والأمهرا الإثيوبيين. 

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