روحاني: سوء استغلال أميركا لأحداث إيران أهدر سمعتها

العالم ـ إيران

وفي لقاءه بوزير الشؤون الاقتصادية ومعاونيه اليوم الإثنين في مبنى الوزارة أكد الرئيس روحاني أن " واجب الجميع هو خدمة الدين والثورة والبلاد والشعب."

وأضاف أن الشعب حقاً يقول انتبهوا إلينا، واصغوا لنا، ولبوا مطاليبنا.

ونوه إلى أن تحجيم مطالبات الشعب ضمن النطاق الاقتصادي، إنما هو تضليل وإهانة للشعب.

وأضاف: يجب أن تكون إيران الأولوية وليس التيارات والأحزاب.

وفي إشارة إلى ضرورة الوصول الدائم لآحاد الشعب إلى الأجواء الافتراضية، صرح قائلاً "لا يمكن عدم الاكتراث بحياة الناس وممرات أرزاقهم."

وأكد الرئيس الإيراني أن سوء استغلال أميركا لأحداث إيران الأخيرة قد أهدر سمعة أميركا في مجلس الأمن الدولي.

{يتبع}

04-1