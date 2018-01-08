مقتل ثمانية مسلحين في عملية دهم شمال سيناء

العالم-مصر

وقالت المصادر أن أجهزة الأمن تلقت معلومات تفيد بوجود عدد من المشتبه بهم داخل شاليه في منطقة الريسة شرق العريش، وأطلقت حملة أمنية لدهم المكان فجر اليوم.

وذكرت بعض المصادر أن المشتبه بهم ينتمون إلى مايسمى تنظيم "أنصار بيت المقدس". ولا تزال الأجهزة الأمنية تستخدم الاسم القديم للجماعة التي بايعت تنظيم «داعش» العام 2014 وغيرت اسمها إلى جماعة «ولاية سيناء».

وأوضحت أن المشتبه بهم بادروا إلى إطلاق النار على قوات الأمن التي تمكنت من قتلهم، وعثرت في حوزتهم على أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة.

وقالت المصادر أن السلطات تحفظت على الجثث لإجراء تحاليل الحمض النووي، وتحديد هوية القتلى. ولم يصدر على الفور أي بيان من وزارة الداخلية أو القوات المسلحة في شأن الدهم.

مصدر: رويترز

114