بالفيديو..مظاهرات لليوم الثامن في ايران رفضا للشغب

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وشهدت مدن سنندج وخرم اباد وتاكستان وقزوين وجرجان وكنبد كاووس وشهركرد مسيرات ضخمة جددت العهد والبيعة مع نظام الجمهورية الاسلامية وقيادتها. ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد رفضهم للتدخلات الأجنبية الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد

فقد انطلقت المسيرات في المدن العشرة بمحافظة كردستان، ندّد فيها الأهالي بإجراءات مثيري الشغب وتدخل الأجانب، مؤكدين تمسكهم بالمبادئ السامية للثورة الإسلامية.

ورفع المتظاهرون من أهالي المحافظة المكتوية سابقا لافتات الاستكبار العالمي والزمر المعادية للثورة، في مسيراتهم مطلقين شعارات: "الموت للمنافق المثير للفتنة" و"الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل" إضافة الى شعارات تؤكد تمسكهم بتوجيهات قائد الثورة ومبادئ الثورة الإسلامية، ويافطات تندد بمثيري أعمال الشغب.

ففي مدينة سنندج مركز محافظة كردستان وتزامنا مع سائر أقضية المحافظة، انطلقت المسيرات منذ الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (6:30 بتوقيت غرينتش)، ليثبتوا للأعداء ومثيري الشغب أنهم مستمرون في تمسكهم بمبادئ الثورة الإسلامية.

وفي ختام هذه المسيرات، تمت قراءة بيان ختامي، أيد المشاركون في المسيرات جميع فقراته برفع أصواتهم بنداء "الله أكبر".