جاك استراو: ايران قادرة علي لعب دور فاعل في أعادة بناء أمن المنطقة

العالم- ايران

وقال جك استراو خلال مؤتمر طهران الامني تحت عنوان " الاجراءات والترتيبات الامنية في غرب اسيا، دور الجمهورية الاسلامية الايرانية و اللاعبين الاقليميين" ان اللاعبين في منطقة غرب اسيا يحاولون الابتعاد عن المشاكل وهذا التوجه برز خلال النزاعات الدائرة في العراق و سوريا و الى حد ما في لبنان.



واضاف انه و منذ كانون الثاني/يناير الماضي و منذ وصول الادارة الامريكية الجديدة الى سدة الحكم اتسمت العلاقات الخارجية بمزيد من الطائفية.



وحول اعادة بناء الامن في منطقة الخليج الفارسي وغرب اسيا، اوضح ان هذا الموضوع يجعلنا أمام الكثير من التحديات غير ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تستطيع أن تلعب دورا مهما في هذا المجال لما تتمتع به من قدرات دبلوماسية كبيرة.

وتابع قائلا ان اعضاء مجلس تعاون الخليج الفارسي لابد لهم من لعب دور في هذه المعادلة بشكل او باخر.



واضاف ان مساعي السعودية الرامية الى عزل قطر لم تثمر عن نتيجة لها بينما شهدنا دور سلطنة عمان الفاعلةَ في المنطقة الى جانب الدور الذي تلعبه الامارت في الصراعات الدائرة في اليمن.



وفي معرض اشارته الى تصريحات وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف حول الاجراءات المتعلقة بالترتيبات الأمنية الجديدة دعا استراو الى جعل هذه التصريحات نصب الاعين لمد جسور التواصل بين اللاعبين الاقليميين.



يذكر ان مؤتمر طهران الامني انطلق صباح اليوم الاثنين 8 كانون الاول بحضور وزير الخارجية الايراني و عدد من المسؤولين و الدبلوماسيين و الباحثين المحليين والاجانب .

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