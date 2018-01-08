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تعرف على حجم الخسائر المادية لناقلة النفط الايرانية المنكوبة

تعرف على حجم الخسائر المادية لناقلة النفط الايرانية المنكوبة
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد مدير عام شركة التأمين المركزية الايرانية، أن سعر ناقلة النفط المنكوبة في بحر الصين يبلغ 32 مليون دولار، ومن جهة ثانية تقدر حمولتها بـ 60 مليون دولار.

العالم- ايران 

وأوضح عبدالناصر همتي أن الناقلة المنكوبة "سانجي" التابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية، تحظى بتغطية تأمينية بنسبة 70 بالمئة من قبل شركة تأمين نرويجية و30 بالمئة من جهة شركات ايرانية.

وأضاف همتي أن النادي الدولي للحماية والتعويض "P&I" يتحمل التغطية التأمينية لحالات الوفاة والاصابات الجسدية بجانب التلوث البحري.

من جهة أخرى فأن حمولة الناقلة تبلغ نحو مليون برميل مكثفات غاز بنحو 60 مليون دولار بحسب أحدث الاسعار، مباعة لشركة "هانوا توتال" الكورية الجنوبية من مجمع بارس الجنوبي الايراني وفق عقد " FOB" (التسليم على ظهر السفينة)، إذ يتسلم المشتري بهذه الحالة الحمولة من الميناء ويتحمل كافة تكاليف التأمين والتفتيش.

وبموجب ذلك فان ايران ستتسلم سعر حمولة مكثفات الغاز المحترقة من الشركة الكورية الجنوبية بشكل كامل دون تحمل أدنى مسؤولية، فيما ستدفع الشركات المؤمّنة تعويضات لشركة "هانوا توتال".

يذكر أن ناقلة النفط الايرانية يتكون طاقمها من 32 شخصا وقد ارتطمت عند توجهها لافراغ شحنتها بكوريا الجنوبية، بسفينة شحن صينية في الساحل الشرقي لبحر الصين مساء السبت، وتعرضت لانفجار ضخم ، بحيث تتواصل لغاية الان اعمال الاطفاء والبحث عن ناجين.

يشار الى أنه تم اجلاء جميع بحارة سفينة الشحن الصينية، من جهة ثانية يستمر البحث عن طاقم الناقلة الذي يضم 30 ايرانيا وبنغاليين، فيما تم العثور على جثة احد الطاقم متفحمة اطراف الناقلة.

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