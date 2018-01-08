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انتاج ايران من الصلب الخام تخطى 12 مليون طن في 9 أشهر

انتاج ايران من الصلب الخام تخطى 12 مليون طن في 9 أشهر
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات التعدينية "ايميدرو"، أن الوحدات الانتاجية الكبرى في ايران، انتجت أكثر من 12.775 مليون طن من الصلب الخام خلال فترة 21 مارس/آذار- 21 ديسمبر/كانون الاول 2017.

العالم- ايران

وشملت بيانات "ايميدرو" الوحدات التالية : " ذوب آهن اصفهان" و"جادرملو" والمجموعة الوطنية للصلب و"فولاد الياجي" و" فولاد خراسان" و"فولاد خوزستان" و"كاوه جنوب" و" مباركة" (سبا وهرمزكان).

وأشارت البيانات الى أن حجم ألواح الصلب المنتجة في الوحدات المذكورة، بلغ واقع 7 ملايين و454 الفا و275 طنا، مستحوذا 58.3 بالمئة  عن اجمالي انتاج الصلب الخام بحسب ما نقله موقع فارس.

وتنوي ايران رفع مستوي الانتاج الى مستوى 22 مليون طن من الحديد حتى 20 مارس/آذار 2018، وتصدير 6-8 مليون طن منه الى الاسواق الخارجية. 

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