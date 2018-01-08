هذا ما حذر منه صالحي خلال إتصاله الهاتفي بامانو اليوم

العالم- ايران

بدوره اكد مساعد وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي على تكبد المنطقة أعلى نسبة من الضرر إذا تم إلغاء الاتفاق النووي.

واعتبر عراقجي الاتفاق النووي خير نموذج لمفاوضة ربح فيها الجانبين، وأشاد بالدرس الذي تمخض عن الاتفاق في عدم فقدان الأمل في التوصل إلى حلول دبلوماسية، وقال: قام الرئيس الأميركي خلال العام الماضي بعدة إجراءات لإلغاء الاتفاق النووي، ومن الممكن أن يتم إلغاء هذا الاتفاق خلال الأيام القادمة، الأمر الذي سيلحق الضرر بالمنطقة والمجتمع الدولي وعلينا الاستعداد لذلك بحسب ما قاله موقع ارنا.

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