البث المباشر
وكالة الأنباء الرسمية في تونس تؤكد وفاة محتج في احتجاجات مناهضة للحكومة
مراسل العالم : خمسة شهداء بغارات لطيران العدوان السعودي استهدفت مبنى الثروة السمكية بميناء الخوبة في الحديدة
مراسل العالم : قنص جنديين سعوديين في موقع الشبكة بنجران
رويترز نقلا عن وزارة الدفاع الروسية: الهجوم تم بطائرات من دون طيار ولم يسفر عن سقوط خسائر بشرية أو مادية
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي على قاعدة حميميم بسوريا في ليلة 6 يناير
إصابة شخصين جراء حريق في برج ترامب في نيويورك
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر: إجراء الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 مارس \آذار
ايران تقول إنها قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تحترم واشنطن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
ايران تقلول إنها قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تحترم واشنطن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
مراسل العالم : الجيش السوري وحلفاؤه يفشلون هجوما للمسلحين باتجاه نقاطهم بمحيط المعهد الفني في ادارة المركبات بحرستا

هذا ما حذر منه صالحي خلال إتصاله الهاتفي بامانو اليوم

هذا ما حذر منه صالحي خلال إتصاله الهاتفي بامانو اليوم
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

حذر رئيس المنظمة الوطنية الايرانية للطاقة النووية علي أكبر صالحي اليوم الإثنين خلال حديثه الهاتفي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 'يوكيا أمانو' من النتائج التي لا تحمد عقباها لنكث العهد من جانب الحكومة الأميركية وعدم إلتزامها المحتمل لتعهداتها في اطار الإتفاق النووي.

العالم- ايران

بدوره اكد  مساعد وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي على تكبد المنطقة أعلى نسبة من الضرر إذا تم إلغاء الاتفاق النووي.

واعتبر عراقجي الاتفاق النووي خير نموذج لمفاوضة ربح فيها الجانبين، وأشاد بالدرس الذي تمخض عن الاتفاق في عدم فقدان الأمل في التوصل إلى حلول دبلوماسية، وقال: قام الرئيس الأميركي خلال العام الماضي بعدة إجراءات لإلغاء الاتفاق النووي، ومن الممكن أن يتم إلغاء هذا الاتفاق خلال الأيام القادمة، الأمر الذي سيلحق الضرر بالمنطقة والمجتمع الدولي وعلينا الاستعداد لذلك بحسب ما قاله موقع ارنا.

113

 

تصنيف :

روابط ذات صلة

صالحي: الوكالة اعلنت 9 مرات التزامنا بالاتفاق النووي

صالحي لجونسون: تذليل العقبات المصرفية ضرورة من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

لجنة الامن القومي البرلمانیة تبحث ملف اعمال الشغب

النساء السعوديات يحضرن قريبا اول مبارة لكرة قدم!

الاحتلال يعلق على بيع ملابس عسكرية إسرائيلية بالسعودية

شارع مقر سفارة الامارات بتركيا يحمل اسم قائد عثماني

هل بامكان تيريزا ماي الانفصال عن اوروبا بشكل صحيح؟

الصماد يلوح بإتخاذ خيارات استراتيجية مؤلمة ضد التحالف

الزهار:لن نسمح لأحد التفريط بذرة تراب من أرض فلسطين

الافراج عن 197 متورطا بفتنة ديسمبر من سجن صنعاء

حفريات للاحتلال وهدم سور مقبرة اليوسفية بالقدس

أهالي الجولان يجددون رفضهم ممارسات الاحتلال

ظريف: على اوروبا الحفاظ على ثمار الاتفاق النووي

نشرة بانوراما: "انجازات جوية يمنية" و"قبول عربي سري باعلان ترامب"

5 شهداء حصيلة غارات لطيران العدوان السعودي على مبنى الثروة السمكية بالحديدة

انباء عن مقتل 3 امراء سعوديين بالرياض

شاهد..حطام طائرة "تورنيدو" التي اسقطتها الدفاعات الجوية بمحافظة صعدة

انفجار عبوة في طوزخورماتو والثانية تكشف مكان صنعها

تركيا تمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر

سلامة والسراج يناقشان الخطة الأممية للمصالحة في ليبيا

قنص أربعة جنود سعوديين بنجران وجيزان

مستوطنون يقتلعون 50 شجرة زيتون شرق نابلس

الأکثر مشاهدة