مصر تعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

العالم-مصر

وقال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس/ آذار.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن الانتخابات ستجرى في الخارج في أيام 16 و17 و18 مارس/ آذار.

وتابع أنه في حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل من 24 إلى 26 أبريل/ نيسان وفي الخارج من 19 إلى 21 أبريل/ نيسان.

كما أوضح أن فتح باب الترشح للانتخابات سيكون في الفترة من 20 إلى 29 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وذكر إبراهيم أن إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات سيكون في 2 إبريل والنتائج النهائية في 1 مايو.

مصدر: سبوتنيك

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