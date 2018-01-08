وزير الخارجية الايراني يستقبل نظيره العماني

العالم- ايران

وبحث وزير خارجية سلطنة عمان الذي يزور طهران للمشاركة في المؤتمر الأمني المنعقد في طهران مع نظيره الايراني الأوضاع الإقليمية خاصة التطورات في اليمن وضرورة إنهاء الحرب والعدوان على هذا البلد وإرسال المساعدت الإنسانية إلي الأهالي هناك.



كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المصرفي وغيرها من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

يذكر إن المؤتمر الأمني الثاني بدأت أعماله في طهران اليوم الإثنين تحت عنوان 'الأمن الإقليمي في غرب آسيا، التحديات والمتغيرات' بكلمة وزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس المجلس إلاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي وبحضور أكثر من 80 باحثاً أجنبيا و العديد من الخبراء والمحلليين من 25 مؤسسة إيرانية.

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