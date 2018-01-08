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 2096 اعتداءً للاحتلال بالضفة خلال ديسمبر

 2096 اعتداءً للاحتلال بالضفة خلال ديسمبر
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

نفذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بالضفة الغربية (2096) اعتداءً خلال ديسمبر/كانون أول الماضي، وفق مركز حريات للدراسات والتوثيق.

العالم- فلسطين

وأفاد المركز في بيانٍ له اليوم الاثنين، بأن أبرز الاعتداءات تمثلت في الإعلان عن مخططات لبناء 300 ألف وحدة استيطانية في محيط القدس، ومصادرة (105) دونمات من أراضي المواطنين في محافظات رام الله وسلفيت وبيت لحم.
ووثق حريات للدرسات والتوثيق (62) اعتداء نفذها مستوطنون منها (24) اقتحاما للمسجد الاقصى المبارك.
كما وثق (2010) اعتداءات نفذها جيش الاحتلال في محافظات الضفة الغربية، منها (1109) اقتحامات، تركز أعلاها في القدس ثم الخليل، فيما نصب الاحتلال خلال الفترة (489) حاجزا طيارا، أعلاها بمحافظة الخليل، وذلك يعود لخصوصيتها بوجود البؤر الاستيطانية في قلب المدينة، ولدورها البارز خلال انتفاضة القدس، ونتج عن مجمل اعتداءات الاحتلال استشهاد (4) مواطنين، وإصابة (4159) مواطنا منهم (124) مواطنا اصيبوا بالرصاص الحي، (911) مواطنا أصيبوا بالرصاص المطاطي، (224) أصيبوا برضوض وحروق.
وحسب المركز، اعتقل الاحتلال (814) مواطنا، واستدعى (51) آخرين، وصادرأكثر من (28 الف شيكل)  (الدولار 3.45 شواكل) و(19) مركبة تعود لمواطنين بحجة أنها تستخدمة لأغراض مواجهة الاحتلال.

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