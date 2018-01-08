البث المباشر
وكالة الأنباء الرسمية في تونس تؤكد وفاة محتج في احتجاجات مناهضة للحكومة
مراسل العالم : خمسة شهداء بغارات لطيران العدوان السعودي استهدفت مبنى الثروة السمكية بميناء الخوبة في الحديدة
مراسل العالم : قنص جنديين سعوديين في موقع الشبكة بنجران
رويترز نقلا عن وزارة الدفاع الروسية: الهجوم تم بطائرات من دون طيار ولم يسفر عن سقوط خسائر بشرية أو مادية
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي على قاعدة حميميم بسوريا في ليلة 6 يناير
إصابة شخصين جراء حريق في برج ترامب في نيويورك
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر: إجراء الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 مارس \آذار
ايران تقول إنها قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تحترم واشنطن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
ايران تقلول إنها قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تحترم واشنطن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
مراسل العالم : الجيش السوري وحلفاؤه يفشلون هجوما للمسلحين باتجاه نقاطهم بمحيط المعهد الفني في ادارة المركبات بحرستا

سفير النمسا في طهران يتحدث عن "الحدث الاهم" في العصر الحاضر؟!

سفير النمسا في طهران يتحدث عن
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

العالم- ايران 

 

اعتبر سفير النمسا في طهران ستفان شولتز المفاوضات النوويه وخطة العمل المشترك الشامله (الاتفاق النووي) بانها كانت الحدث الاهم الذي وقع في العصر الحاضر وقال ان هناك موشرات ايجابية من قبل اميركا لاعادة تاييد هذه الخطة لفترة اخرى.

وقال شولتز في موتمر صحفي اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى ال160 لبدء العلاقات الدبلوماسية بين ايران والنمسا ان العلاقات التاريخية بين البلدين تعود الى اكثر من سبعة قرون مضيفا ان هذه العلاقات كانت دوما مشحونة بالتعاون والتعامل.

واشار الي تواجد 30 الفا من الرعايا الايرانيين في النمسا وقال ان التركيز على الدبلوماسية الناعمة يشكل الارضية الهامة والسمة البارزة للبلدين.
وقال ان النمسا تدعم سياسات الرئيس الايراني حسن روحاني بشان الاصلاحات الداخلية ومزيد من التعامل مع المجتمع الدولي مضيفا ان النمسا مستعدة للتعاون مع ايران بشان تطوير القطاع الخاص وايجاد فرص العمل للشباب مؤكدا : اننا نسعي جاهدين لبلوغ حجم التبادل التجاري مع ايران الي ذلك الحجم الذي كان موجودا قبل فرض الحظر على ايران.

واشار الى انجاز الاتفاق النووي وقال ان النمسا تفتخر بنفسها لاستضافة المفاوضات النووية ومن حقها بان تعتبر نفسها من اللاعبين في هذا الاتفاق وان تسعي للحفاظ عليه
واضاف ان النمسا تبذل قصارى جهدها لاقناع الكونغرس والحكومة الاميركية كي تبقي واشنطن في الاتفاق.

المصدر: ارنا

113

تصنيف :

روابط ذات صلة

ليستعد المجتمع الدولي لخروج أميركا من الاتفاق النووي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

النساء السعوديات يحضرن قريبا اول مبارة لكرة قدم!

الاحتلال يعلق على بيع ملابس عسكرية إسرائيلية بالسعودية

شارع مقر سفارة الامارات بتركيا يحمل اسم قائد عثماني

هل بامكان تيريزا ماي الانفصال عن اوروبا بشكل صحيح؟

الصماد يلوح بإتخاذ خيارات استراتيجية مؤلمة ضد التحالف

الزهار:لن نسمح لأحد التفريط بذرة تراب من أرض فلسطين

الافراج عن 197 متورطا بفتنة ديسمبر من سجن صنعاء

حفريات للاحتلال وهدم سور مقبرة اليوسفية بالقدس

أهالي الجولان يجددون رفضهم ممارسات الاحتلال

ظريف: على اوروبا الحفاظ على ثمار الاتفاق النووي

نشرة بانوراما: "انجازات جوية يمنية" و"قبول عربي سري باعلان ترامب"

5 شهداء حصيلة غارات لطيران العدوان السعودي على مبنى الثروة السمكية بالحديدة

انباء عن مقتل 3 امراء سعوديين بالرياض

شاهد..حطام طائرة "تورنيدو" التي اسقطتها الدفاعات الجوية بمحافظة صعدة

انفجار عبوة في طوزخورماتو والثانية تكشف مكان صنعها

تركيا تمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر

سلامة والسراج يناقشان الخطة الأممية للمصالحة في ليبيا

قنص أربعة جنود سعوديين بنجران وجيزان

مستوطنون يقتلعون 50 شجرة زيتون شرق نابلس

حقوقيون يستنكرون منع الاحتلال ممثلي منظمات دولية من دخول الاراضي المحتلة

الأکثر مشاهدة