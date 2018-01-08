سفير النمسا في طهران يتحدث عن "الحدث الاهم" في العصر الحاضر؟!

اعتبر سفير النمسا في طهران ستفان شولتز المفاوضات النوويه وخطة العمل المشترك الشامله (الاتفاق النووي) بانها كانت الحدث الاهم الذي وقع في العصر الحاضر وقال ان هناك موشرات ايجابية من قبل اميركا لاعادة تاييد هذه الخطة لفترة اخرى.

وقال شولتز في موتمر صحفي اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى ال160 لبدء العلاقات الدبلوماسية بين ايران والنمسا ان العلاقات التاريخية بين البلدين تعود الى اكثر من سبعة قرون مضيفا ان هذه العلاقات كانت دوما مشحونة بالتعاون والتعامل.



واشار الي تواجد 30 الفا من الرعايا الايرانيين في النمسا وقال ان التركيز على الدبلوماسية الناعمة يشكل الارضية الهامة والسمة البارزة للبلدين.

وقال ان النمسا تدعم سياسات الرئيس الايراني حسن روحاني بشان الاصلاحات الداخلية ومزيد من التعامل مع المجتمع الدولي مضيفا ان النمسا مستعدة للتعاون مع ايران بشان تطوير القطاع الخاص وايجاد فرص العمل للشباب مؤكدا : اننا نسعي جاهدين لبلوغ حجم التبادل التجاري مع ايران الي ذلك الحجم الذي كان موجودا قبل فرض الحظر على ايران.



واشار الى انجاز الاتفاق النووي وقال ان النمسا تفتخر بنفسها لاستضافة المفاوضات النووية ومن حقها بان تعتبر نفسها من اللاعبين في هذا الاتفاق وان تسعي للحفاظ عليه.

واضاف ان النمسا تبذل قصارى جهدها لاقناع الكونغرس والحكومة الاميركية كي تبقي واشنطن في الاتفاق.

المصدر: ارنا

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