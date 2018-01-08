حقوقيون يستنكرون منع الاحتلال ممثلي منظمات دولية من دخول الاراضي المحتلة

العالم - فلسطين

واعتبر أسعد رحمن، المدير التنفيذي لمنظمة “وار أون وانت” البريطانية، أنّ إصدار لائحة بأسماء منظمات يحظر دخولها الأراضي المحتلة محاولة يائسة لإسكات حركة متصاعدة تحمّل "إسرائيل" مسؤولية الانتهاك الممنهج لحقوق الفلسطينيين وللقوانين الدولية”.

وأضاف رحمن، في بيان نشره، على موقع المنظمة الإلكتروني، أنّ ” الإجراء الإسرائيلي نموذج من القمع المستمر الذي تمارسه "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني”.

كما طالب الحكومة البريطانية بـ “إدانة الحملة الأخيرة على المدافعين عن حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات فورية من شأنها تحميل"إسرائيل"مسؤولية الانتهاكات المستمرة لحقوق الفلسطينيين”.

وفي السياق، أدانت المنظمة الأمريكية “الصوت اليهودي من أجل السلام”، اللائحة الإسرائيلية، وقالت في منشور عبر “فيسبوك”، إنّ “القرار الإسرائيلي أمر مثير للقلق، لكنه ليس مفاجئا”.

ولفتت المنظمة إلى “حدوث مزيد من التآكل للقواعد الديمقراطية، علاوة على تصاعد القلق من قوة حركة المقاطعة كأداة للمطالبة بالحرية”.

وأمس، نشرت الحكومة الإسرائيلية لائحة تضم أسماء 20 منظمة غير حكومية، قالت إنها ستمنع دخول ممثليها إلى الاراضي المحتلة.