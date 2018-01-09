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البشير: انتخابات 2020 ستجرى في أجواء "وفاقية"

البشير: انتخابات 2020 ستجرى في أجواء
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الاثنين، التزام حكومته بإجراء الانتخابات المقررة عام 2020 في أجواء وفاقية كاملة وإعداد دستور دائم للبلاد.

العالم-افريقيا

وكان البشير يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع لحزب "مؤتمر البجا" (معارض)، بقاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم.

ولأكثر من مرة أكد البشير نيته عدم الترشح مجددا في الانتخابات المقررة عام 2020، مشيراً أنه سيبتعد حينها عن عالم السياسة، بعد أن يسلم السودان لخليفته خالية من الحروب. 

وقال الرئيس السوداني اليوم في خطابه "مهمتنا كلنا الحفاظ على استقلال البلاد واستقرارها، وأن ندفع عنها كل من يحاول المساس بها"، دون مزيد من التوضيح. 

ودعا البشير الأحزاب السياسية في البلاد، "للالتزام بالممارسة السياسية الراشدة، وممارسة الديمقراطية داخل عضويتها، وعقد مؤتمراتها العامة". 

وأضاف "نريد ممارسة سياسية راشدة، والتي بدونها تصبح الممارسة السياسية عرجاء، وأن يكون الأثر واضحًا في بنية المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". 

وأكد البشير أن "الحوار الوطني كان شفافًا وحرًا وغير مسبوق". 

ويترأس مساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد حزب "مؤتمر البجا"، وهو حزب إقليمي يمثل شرق السودان. 

ونشط "مؤتمر البجا" في العمل العسكري ضد الحكومة السودانية بالمناطق الشرقية للبلاد، إلى أن وقّع اتفاقا مع الحكومة في العام 2006 بالعاصمة الأرترية أسمرا، عرف بـ"سلام الشرق". 

وأطلق الرئيس السوداني، مبادرة للحوار الوطني في 27 يناير/ كانون الثاني 2014، توصلت إلى توصيات بتشكيل حكومة وفاق وطني، والإعداد لدستور دائم متوافق عليه. 

وشاركت في الحوار الوطني قوى سياسية وحركات مسلحة، وقاطعته قوى سياسية ذات ثقل، وحركات مسلحة. 

مصدر: الأناضول

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