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مستوطنون يقتلعون 50 شجرة زيتون شرق نابلس

مستوطنون يقتلعون 50 شجرة زيتون شرق نابلس
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

أقدم مستوطنون مساء اليوم على اقتلاع 50 شجرة زيتون معمرة في أراضي دير الحطب شرق نابلس شمال الضفة المحتلة.

العالم- فلسطين
وأفاد المواطن محمد نايف عمران، من سكان البلدة، أن المستوطنين الذين انطلقوا من مستوطنة "الون موريه" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، أقدموا على اقتلاع أشجار الزيتون المعمرة في منطقة رأس العين التي تبعد كيلومتريْن عن المستوطنة.
وأشار إلى أن الاعتداء جاء بعد ساعة من إجبار المستوطنين على إخلاء كرفان نصبوه في المنطقة.
وتقيم قوات الاحتلال 423 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تشكل مساحتها 46% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، يقطن فيها قرابة 700 ألف مستوطن، يمارسون اعتداءات شبه يومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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