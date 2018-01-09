البث المباشر
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم قرية دورا القرع شمال مدينة رام الله وتداهم عددا من منازل المواطنين
وكالة الأنباء الرسمية في تونس تؤكد وفاة محتج في احتجاجات مناهضة للحكومة
مراسل العالم : خمسة شهداء بغارات لطيران العدوان السعودي استهدفت مبنى الثروة السمكية بميناء الخوبة في الحديدة
مراسل العالم : قنص جنديين سعوديين في موقع الشبكة بنجران
رويترز نقلا عن وزارة الدفاع الروسية: الهجوم تم بطائرات من دون طيار ولم يسفر عن سقوط خسائر بشرية أو مادية
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي على قاعدة حميميم بسوريا في ليلة 6 يناير
إصابة شخصين جراء حريق في برج ترامب في نيويورك
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر: إجراء الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 مارس \آذار
ايران تقول إنها قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تحترم واشنطن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
ايران تقلول إنها قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تحترم واشنطن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي

مقتل 3 مسلحين وإصابة مجندين اثنين بمداهمة في سيناء

مقتل 3 مسلحين وإصابة مجندين اثنين بمداهمة في سيناء
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول أمني مصري، اليوم الإثنين، مقتل 3 مسلحين وإصابة مجندين اثنين، خلال مداهمة بمنطقة جبلية في وسط سيناء، شمال شرقي البلاد.

العالم-مصر

وقال المسؤول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، إن قوات الجيش المصري شنت حملة مداهمة واسعة لملاحقة عناصر هاربة بمناطق جبلية في وسط سيناء (شمال شرق).

وأوضح أن حملة المداهمة أسفرت عن مقتل 3 مسلحين وإصابة مجندين اثنين تم نقلهما إلى مستشفى العريش العسكري (حكومي).

ولم يصدر الجيش المصري بيانا بشأن الواقعة حتى الساعة 16:30 ت.غ.

وفي وقت سابق اليوم، قتلت قوات الأمن المصرية 8 عناصر مسلحة، خلال عملية مداهمة في العريش بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، بحسب مصدر أمني آخر.

وتشهد مناطق متفرقة في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق) هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها ما تسمى جماعة "أنصار بيت المقدس" (ولاية سيناء) التي أعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش" الإرهابي أواخر عام 2014.

مصدر: الأناضول

114

روابط ذات صلة

مقتل ثمانية مسلحين في عملية دهم شمال سيناء

مقتل ستة جنود خلال عملية للجيش المصري في سيناء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

دعوات فلسطينية للمشاركة بفعاليات الغضب اليوم والجمعة

رفضا لرفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.. مقتل محتج تونسي خلال تظاهرات في اكثر من 10 مدن

تفعيل وشيك لمنظومة دفاعات جوية جديدة يكشفها اليمن

شاهد لحظة استهداف طائرة إف 15 في سماء صنعاء

ازاحة الستار عن سيارة ايرانية كهربائية جديدة + صور

لجنة الامن القومي البرلمانیة تبحث ملف اعمال الشغب

النساء السعوديات يحضرن قريبا اول مبارة لكرة قدم!

الاحتلال يعلق على بيع ملابس عسكرية إسرائيلية بالسعودية

شارع مقر سفارة الامارات بتركيا يحمل اسم قائد عثماني

هل بامكان تيريزا ماي الانفصال عن اوروبا بشكل صحيح؟

الصماد يلوح بإتخاذ خيارات استراتيجية مؤلمة ضد التحالف

الزهار:لن نسمح لأحد التفريط بذرة تراب من أرض فلسطين

الافراج عن 197 متورطا بفتنة ديسمبر من سجن صنعاء

حفريات للاحتلال وهدم سور مقبرة اليوسفية بالقدس

أهالي الجولان يجددون رفضهم ممارسات الاحتلال

ظريف: على اوروبا الحفاظ على ثمار الاتفاق النووي

نشرة بانوراما: "انجازات جوية يمنية" و"قبول عربي سري باعلان ترامب"

5 شهداء حصيلة غارات لطيران العدوان السعودي على مبنى الثروة السمكية بالحديدة

انباء عن مقتل 3 امراء سعوديين بالرياض

شاهد..حطام طائرة "تورنيدو" التي اسقطتها الدفاعات الجوية بمحافظة صعدة

الأکثر مشاهدة