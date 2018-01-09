مقتل 3 مسلحين وإصابة مجندين اثنين بمداهمة في سيناء

العالم-مصر

وقال المسؤول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، إن قوات الجيش المصري شنت حملة مداهمة واسعة لملاحقة عناصر هاربة بمناطق جبلية في وسط سيناء (شمال شرق).

وأوضح أن حملة المداهمة أسفرت عن مقتل 3 مسلحين وإصابة مجندين اثنين تم نقلهما إلى مستشفى العريش العسكري (حكومي).

ولم يصدر الجيش المصري بيانا بشأن الواقعة حتى الساعة 16:30 ت.غ.

وفي وقت سابق اليوم، قتلت قوات الأمن المصرية 8 عناصر مسلحة، خلال عملية مداهمة في العريش بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، بحسب مصدر أمني آخر.

وتشهد مناطق متفرقة في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق) هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها ما تسمى جماعة "أنصار بيت المقدس" (ولاية سيناء) التي أعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش" الإرهابي أواخر عام 2014.

مصدر: الأناضول

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