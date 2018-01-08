قنص أربعة جنود سعوديين بنجران وجيزان

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وأوضح مصدر عسكري عن قنص جنديين سعوديين بقرية قوى بجيزان وإثنين آخرين بموقع الشبكة بنجران.

وأشار المصدر الي تدمير آلية عسكرية سعودية في موقع الدخان بجيزان وتم إعطاب آلية عسكرية سعودية في موقع الدخان .

اما في تعز فقد استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقةفي الحريقية بمديرية ذباب، كما قتل ثلاثة من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب خمسة آخرين بنيران الجيش واللجان الشعبية بجبهة المخاء بتعز.

والقتلى هم/

1- فهيم العولقي

2- محمد الكشميمي

3- عبدالوهاب سعد

وفي الجوف فقد استشهدت امرأة بقناصة مرتزقة العدوان في مديرية المتون .