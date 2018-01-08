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قنص أربعة جنود سعوديين بنجران وجيزان

قنص أربعة جنود سعوديين بنجران وجيزان
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

تمكنت وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية اليمنية اليوم من قنص أربعة جنود سعوديين بمواقع متفرقة بنجران وجيزان.

العالم - مراسلون 


وأوضح مصدر عسكري عن قنص جنديين سعوديين بقرية قوى بجيزان وإثنين آخرين بموقع الشبكة بنجران.
وأشار المصدر الي تدمير آلية عسكرية سعودية في موقع الدخان بجيزان وتم  إعطاب آلية عسكرية سعودية في موقع الدخان .

اما في تعز فقد استهدف  قصف مدفعي تجمعات للمرتزقةفي الحريقية بمديرية ذباب، كما قتل ثلاثة من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب خمسة آخرين بنيران الجيش واللجان الشعبية بجبهة المخاء بتعز.
والقتلى هم/
 1-  فهيم العولقي 
2-  محمد الكشميمي
3-  عبدالوهاب سعد

وفي الجوف فقد استشهدت امرأة بقناصة مرتزقة  العدوان في مديرية المتون .

 

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