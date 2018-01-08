للتخلص من الشخير... الیکم هذه الحلول البديلة عن الدواء

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فقد أكد بحث علمي جديد وجود بعض المواد الغذائية والأطعمة التي يمكن أن تخفف أو توقف الشخير، من خلال استهلاكها بشكل يومي واضافتها إلى الطعام.

وهذه المواد هي:

-العسل: يعمل العسل كمضاد للإلتهابات ويحمي القصبة الهوائية. وهو أيضا مضاد حيوي طبيعي معروف بقدرته على تسهيل شفاء الجروح الخارجية. وللتخلص من الشخير من المهم إضافة العسل الطبيعي الى نظامكم الغذائي وتناوله بشكل يومي كل صباح ومساء.

-الشاي: يعمل الشاي بطريقة طبيعية على مكافحة الشخير. ولا يهم نوع الشاي الذي تشربه، بل من المهم شربه قبل الذهاب إلى النوم للإستفادة منه، ويمكن إضافة العسل لتعزيز علاج الشخير، وحاولوا تجنب إضافة الليمون.

-الزنجبيل: يستخدم الزنجبيل عادة لتهدئة الحلق وتخفيف الألم به، وله خصائص مضادة للإلتهاب وللبكتيريا، ما يجعله مثاليا لأعراض الشخير.

-الكركم: من المهم إضافة الكركم إلى أغلب الاطعمة وذلك لأن لديه خصائص تجعل منه مكمّل غذائي ممتاز. ومن الأفضل أن تأخذ الكركم في شكل شاي للحصول على أقصى إستفادة ممكنة.

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