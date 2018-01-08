ظريف: على اوروبا الحفاظ على ثمار الاتفاق النووي

العالم- ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع ظريف مساء اليوم الاثنين بوزير الخارجية الايطالي الاسبق 'ماسيمو دالما' الذي يزور طهران حاليا للمشاركة في المؤتمر الامني الثاني الذي عقد اليوم في طهران.



الى ذلك، اكد المسؤول الايطالي في هذا اللقاء علي اهمية الحفاظ علي الاتفاق النووي وتعزيز التعاون الاقتصادي مع ايران من جانب الاتحاد الاوروبي.

علما انه من القضايا الاخرى التي تطرق اليها الجانبان الايراني والايطالي خلال اللقاء في طهران اليوم، الوضع الراهن في بعض الدول الاقليمية بما فيها سوريا والعراق.



وعقد مؤتمر طهران الامني في دورته الثانية صباح اليوم الاثنين في العاصمة طهران، حيث القي كل من وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الدولية في ايران سيد كمال خرازي كلمة بمراسم افتتاح المؤتمر، الذي شارك فيه 80 شخصية اجنبية من كبار الخبراء الاجانب الى جانب نخب وخبراء ايرانيين مثلوا 25 مؤسسة في البلاد.



وحمل المؤتمر عنوان 'الامن الاقليمي في غرب اسيا، التحديات والتوجهات الجديدة'.

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