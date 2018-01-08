البث المباشر
وكالة الأنباء الرسمية في تونس تؤكد وفاة محتج في احتجاجات مناهضة للحكومة
مراسل العالم : خمسة شهداء بغارات لطيران العدوان السعودي استهدفت مبنى الثروة السمكية بميناء الخوبة في الحديدة
مراسل العالم : قنص جنديين سعوديين في موقع الشبكة بنجران
رويترز نقلا عن وزارة الدفاع الروسية: الهجوم تم بطائرات من دون طيار ولم يسفر عن سقوط خسائر بشرية أو مادية
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي على قاعدة حميميم بسوريا في ليلة 6 يناير
إصابة شخصين جراء حريق في برج ترامب في نيويورك
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر: إجراء الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 مارس \آذار
ايران تقول إنها قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تحترم واشنطن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
ايران تقلول إنها قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تحترم واشنطن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
مراسل العالم : الجيش السوري وحلفاؤه يفشلون هجوما للمسلحين باتجاه نقاطهم بمحيط المعهد الفني في ادارة المركبات بحرستا

ظريف: على اوروبا الحفاظ على ثمار الاتفاق النووي

ظريف: على اوروبا الحفاظ على ثمار الاتفاق النووي
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني 'محمد جواد ظريف' على ضرورة الخطوات والاجراءات العملية من جانب الاتحاد الاوروبي، الى جانب البيانات الصادرة عن الاتحاد في سياق الحفاظ والدفاع عن ثمار الاتفاق النووي.

العالم- ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع ظريف مساء اليوم الاثنين بوزير الخارجية الايطالي الاسبق 'ماسيمو دالما' الذي يزور طهران حاليا للمشاركة في المؤتمر الامني الثاني الذي عقد اليوم في طهران.

الى ذلك، اكد المسؤول الايطالي في هذا اللقاء علي اهمية الحفاظ علي الاتفاق النووي وتعزيز التعاون الاقتصادي مع ايران من جانب الاتحاد الاوروبي. 

علما انه من القضايا الاخرى التي تطرق اليها الجانبان الايراني والايطالي خلال اللقاء في طهران اليوم، الوضع الراهن في بعض الدول الاقليمية بما فيها سوريا والعراق.

وعقد مؤتمر طهران الامني في دورته الثانية صباح اليوم الاثنين في العاصمة طهران، حيث القي كل من وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الدولية في ايران سيد كمال خرازي كلمة بمراسم افتتاح المؤتمر، الذي شارك فيه 80 شخصية اجنبية من كبار الخبراء الاجانب الى جانب نخب وخبراء ايرانيين مثلوا 25 مؤسسة في البلاد.

وحمل المؤتمر عنوان 'الامن الاقليمي في غرب اسيا، التحديات والتوجهات الجديدة'. 

ZAK-2

تصنيف :

روابط ذات صلة

ظريف: إجتماع تشاوري بین إيران والاتحاد الأوروبي

بالفيديو..ظريف: واهم من يتصور أن باستطاعته شراء الأمن بالمال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

النساء السعوديات يحضرن قريبا اول مبارة لكرة قدم!

الاحتلال يعلق على بيع ملابس عسكرية إسرائيلية بالسعودية

شارع مقر سفارة الامارات بتركيا يحمل اسم قائد عثماني

هل بامكان تيريزا ماي الانفصال عن اوروبا بشكل صحيح؟

الصماد يلوح بإتخاذ خيارات استراتيجية مؤلمة ضد التحالف

الزهار:لن نسمح لأحد التفريط بذرة تراب من أرض فلسطين

الافراج عن 197 متورطا بفتنة ديسمبر من سجن صنعاء

حفريات للاحتلال وهدم سور مقبرة اليوسفية بالقدس

أهالي الجولان يجددون رفضهم ممارسات الاحتلال

ظريف: على اوروبا الحفاظ على ثمار الاتفاق النووي

نشرة بانوراما: "انجازات جوية يمنية" و"قبول عربي سري باعلان ترامب"

5 شهداء حصيلة غارات لطيران العدوان السعودي على مبنى الثروة السمكية بالحديدة

انباء عن مقتل 3 امراء سعوديين بالرياض

شاهد..حطام طائرة "تورنيدو" التي اسقطتها الدفاعات الجوية بمحافظة صعدة

انفجار عبوة في طوزخورماتو والثانية تكشف مكان صنعها

تركيا تمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر

سلامة والسراج يناقشان الخطة الأممية للمصالحة في ليبيا

قنص أربعة جنود سعوديين بنجران وجيزان

مستوطنون يقتلعون 50 شجرة زيتون شرق نابلس

حقوقيون يستنكرون منع الاحتلال ممثلي منظمات دولية من دخول الاراضي المحتلة

الأکثر مشاهدة