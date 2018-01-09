الخرطوم تحسم عودة سفیرھا للقاھرة خلال الیومین القادمین

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وقال عبد الحلیم، إنه یجري مشاورات مع وزیر الخارجیة السوداني، إبراھیم غندور، وعدد من قیادات الوزارة ومسؤولین حكومیین سودانیین (رفض تسمیتھم).

وأضاف: ”من المنتظر أن تنتھي المشاورات غدا أو الأربعاء المقبل، وبعدھا ستعلن الحكومة عن موقفھا“.

وأشار عبد الحلیم إلى أنه لم یلتق بالرئیس السوداني عمر البشیر خلال المشاورات التي أجراھا، منذ عودته إلى البلاد، الخمیس الماضي، بناء على طلب الخرطوم.

وفي ذات السیاق، كشفت مصادر دبلوماسیة سودانیة أن البشیر سیلتقي خلال الساعات المقبلة مع وزیر خارجیته إبراھیم غندور، والسفیر عبد الحلیم؛ لمزید من التشاور.

وأمس الأحد، قال وزیر خارجیة مصر، سامح شكري، إن ”استدعاء السودان لسفیرھا لدى القاھرة سببه النزاع بین البلدین حول مثلث حلایب الحدودي“.

وكان ھذا أول تعلیق من الوزیر المصري على قرار السودان، باستدعاء سفیره، الخمیس الماضي، لـ“مزید من التشاور“، في حین قالت الخارجیة المصریة وقتھا إنھا بصدد ”تقییم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب“.

وتشھد العلاقات بین السودان ومصر توترا، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفیة عدة قضایا خلافیة، أھمھا النزاع حول المثلث الحدودي في حلایب وشلاتین المستمر منذ سنوات.

مصدر: إرم نيوز

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