الزهار:لن نسمح لأحد التفريط بذرة تراب من أرض فلسطين

العالم- فلسطين

وقال الزهار في تصريح صحفي الاثنين، "لن نسمح أن يفرط أحد في ذرة تراب منها ومن كل فلسطين التي احتلها الصهاينة عام 1948 مهما كلفنا ذلك من تضحيات، ومهما فرط المفرطون في أرضهم وعقيدتهم".

وأضاف "فلسطين ليست ملكا لحكومة أو دولة، هي ملك لكل المسلمين، ونحن حراسها الأوفياء".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في السادس من كانون أول/ديسمبر 2017، القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل سفارة بلاده في "تل أبيب" إليها، ما أثار غضبًا فلسطينيًّا واسعًا، وإدانة عربية إسلامية ودولية واسعة، فيما أظهرت تسريبات إعلامية حديثة موافقة دول عربية بشكل غير معلن على هذا الإعلان.

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