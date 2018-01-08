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وكالة الأنباء الرسمية في تونس تؤكد وفاة محتج في احتجاجات مناهضة للحكومة
مراسل العالم : خمسة شهداء بغارات لطيران العدوان السعودي استهدفت مبنى الثروة السمكية بميناء الخوبة في الحديدة
مراسل العالم : قنص جنديين سعوديين في موقع الشبكة بنجران
رويترز نقلا عن وزارة الدفاع الروسية: الهجوم تم بطائرات من دون طيار ولم يسفر عن سقوط خسائر بشرية أو مادية
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي على قاعدة حميميم بسوريا في ليلة 6 يناير
إصابة شخصين جراء حريق في برج ترامب في نيويورك
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر: إجراء الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 مارس \آذار
ايران تقول إنها قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تحترم واشنطن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
ايران تقلول إنها قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تحترم واشنطن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
مراسل العالم : الجيش السوري وحلفاؤه يفشلون هجوما للمسلحين باتجاه نقاطهم بمحيط المعهد الفني في ادارة المركبات بحرستا
شاهد..حطام طائرة "تورنيدو" التي اسقطتها الدفاعات الجوية بمحافظة صعدة
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش
وزع الاعلام الحربي صورا من مشاهد لحطام طائرة ” تورنيدو ” التي اسقطتها الدفاعات الجوية بمحافظة صعدة
العالم
-
مراسلون
تصنيف :
العالم الاسلامي
الیمن
خاص بالعالم- مراسلون
كلمات دليلية :
#الدفاعات الجوية
#اخبار اليمن
#اسقاط طائرة سعودية
#صور للطائرة السعودية الحربية المدمرة
#حطام طائرة تورنيدو
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فلسطین
السعودية
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