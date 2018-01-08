لجنة الامن القومي البرلمانیة تبحث ملف اعمال الشغب

العالم - ايران

وقال علاء الدین بروجردي في تصریح له الاثنین، ان هذا الاجتماع سیعقد بحضور مسؤولي مختلف الاجهزة المعنیة لدراسة القضایا ذات الصلة بایعاز من رئیس المجلس علي لاریجاني.

واضاف، ان جدول اعمال اجتماع اللجنة یتضمن دراسة الاسباب الداخلیة والخارجیة لهذه الازمة التي حصلت في هذا الوقت ونسعى لالقاء الضوء بصورة دقیقة على القضیة لتكون مفیدة عند طرحها في اجتماع المجلس.

واوضح بروجردي بانه وفقا للمسار القانوني فقد تم الافراج بكفالة عن الكثیر من معتقلي الاحداث الاخیرة، مؤكدا بانه سیتم بالتاكید وفقا للمعاییر القانونیة محاسبة الذین ارتكبوا جرائم في اعمال الشغب هذه.

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