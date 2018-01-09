قناة مصرية تبث تسريبات جديدة بخصوص أحمد شفيق

العالم-مصر

وتضمنت إحدى التسريبات الصوتية مكالمة هاتفية بين النقيب أشرف والإعلامي عزمي مجاهد مقدم برنامج "الملف" على قناة "العاصمة"، إذ وجه النقيب أشرف تعليمات لمجاهد بخصوص الحديث في برنامجه عن أحمد شفيق.

وطالبه بعدم الحديث عن شفيق بسوء انتظار لموقفه من الانتخابات الرئاسية، قائلا: "موضوع شفيق احنا حتى الآن.. في كلام مش حنتعرض لو بسوء"، وتابع: "والله هو عارف حايمشي معنا زي ماحنا ماشيين.. هو أحد قيادات القوات المسلحة السابقة وعلى راسنا من فوق ولو الاحترام والتقدير".



ورد عليه مجاهد بأنه سينشر لشفيق فيديوهات مع الإخوان المسلمين إذا لم يساير النظام، قائلا: "ماكانش بأه حاجيبله فيديوهاته مع الإخوان"، ليرد عليه النقيب: "هتفشخ ميتين أبوه خلاص".



وأخبر النقيب الإعلامي مجاهد بأن هناك عناصر في المخابرات الحربية موالون لشفيق، داعيا إياه إلى مقابلته "لو فيه أي حاجة نتقابل على طول.. سأرتب مقابلة لاحقا".



وفي تسريب آخر وجه النقيب تعليمات إلى الفنانة عفاف شعيب، طالبا منها مداخلة على "DMC" لتجديد التفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة "الإرهاب".

مصدر: عربي 21