قريبا.. تصدير الغاز الايراني الى البصرة

العالم - إيران

اعلن مدير عام الشركة الوطنية الايرانية للغاز حميد رضا عراقي، عن استعداد مدينة البصرة العراقية لاستيراد الغاز من ايران خلال الشهرين القادمين مبينا ان صادرات الغاز الى البصرة ستتم عبر حدود شلمجه.

واضاف عراقي اليوم الاثنين في تصريح له ان الغاز المصدر الى البصرة سيسد احتياجات محطتي الكهرباء في بغداد والبصرة.

وتابع قائلا: تم ضخ الغاز الى انبوب تصدير الغاز الممتد من اهواز الى شلمجه وستبدأ عمليات تصدير الغاز بعد ما يعلن المسؤولون المعنيون في البصرة استعدادهم لاستيراد الغاز، وأضاف أن الانبوب يسع لتصدير 25 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

واكد انه تم اكمال البنية التحتية لتصدير الغاز الى البصرة وهناك كميات من الغاز متوفرة لتصديرها الى العراق عبر منطقة شلمجه الحدودية الا ان البنية التحتية اللازمة في البصرة لازالت قيد الانشاء لذلك الصادرات لم تبدأ بعد.

يذكر ان الاتفاقية التي تم توقيعها بين ايران والعراق تنص على تصدير سبعة ملايين متر مكعب من الغاز على الاقل الى العراق وهذا الحجم مرشح للارتفاع ليبلغ 35 مليون متر مكعب كما انه يتغير حسب حجم للاستهلاك المحلي في ايران واحتياجات محطتي بغداد والبصرة.

المصدر: وكالة فارس

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