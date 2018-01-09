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أكاديمي مصري: تغيير موقف السودان بشأن سد النهضة سببه سياسي

أكاديمي مصري: تغيير موقف السودان بشأن سد النهضة سببه سياسي
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، إن "موقف السودان بخصوص سد النهضة يعد امتدادا لتغيير النظام السوداني سياساته في الفترة الأخيرة".

العالم- مصر

وأوضح عباس شراكي أن "السودان كان مؤيدا لمصر في سد النهضة ثم أصبح محايدا، ثم أصبح مؤيدا لبناء سد النهضة".

 وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEn"، أمس الاثنين، أن "تغيير موقف السودان بشأن سد النهضة يتعلق بأسباب سياسية، وبعض المشاكل مثل حلايب وشلاتين"، مؤكدا أن وزير الخارجية السوداني يطلق تصريحات ضد مصر لا تجوز لمسؤول كبير.

 ورأى أن إثيوبيا مصرة على عدم وجود خبراء أجانب في لجنة سد النهضة، منوها بأن الخارجية المصري تتحرك بدبلوماسية شديدة في موضوع سد النهضة، ولم تتلق ردا رسميا إلى الآن من إثيوبيا والسودان حول وجود خبراء من البنك الدولي في دراسات سد النهضة.

المصدر: "مواقع مصرية"

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