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القضاء العسكري الإيراني يكشف خطط الاعداء خلال احداث الشغب

القضاء العسكري الإيراني يكشف خطط الاعداء خلال احداث الشغب
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

دان المدعي العام في القوات المسلحة الايرانية مخططات الاعداء الرامية لتنفيذ سيناريوهات القتل وتصعيد التوتر خلال احداث الشغب الاخيرة التي شهدتها بعض المدن الايرانية.

العالم - إيران

وقال غلام عباس تركي، ان مخططات الاعداء آلت الى الفشل مايدلل على الحكمة التي امتازت بها جميع القوات المشاركة في عمليات مواجهة اعمال الشغب.

واكد تركي، في كلمته خلال ملتقى "التعبئة، الاقتدار، القانون والاهتمام بحقوق المواطنة" والذي اقيم برعاية الجهاز القضائي في القوات المسلحة يوم الثلاثاء، على ضرورة مراقبة التهديدات الجديدة والمستقبلية".

ونوه الى ان الاعداء فشلوا في تعزيز داعش كما انهم فشلوا في ركوب موجة احداث الشغب الا انه ينبغي مراقبة مخططاته لمرحلة مابعد داعش واحداث الشغب.

واشاد بقوات التعبئة (بسيج) في الحد من الشغب وجميع القوى المشاركة الاخرى ووصفها بانها تحافظ على كيان الجمهورية الاسلامية الايرانية ورمز بقائها.

ولفت الى ان قائد الثورة اشار الى ضرورة تحديد هويات الاعداء حيث انهم كانوا يخفون مناوئتهم لكنهم كشفوا عن دعمهم لمثيري الشغب بوقاحة وكذلك ورد في الوثيقة الوطنية الاميركية مجابهة النظام الاسلامي بصراحة.

المصدر: وكالة فارس

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