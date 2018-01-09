الصين: ناقلة النفط الايرانية تشتعل لليوم الثالث على التوالي

العالم - حوادث

ونقلت وكالة رويترز عن الحكومة الصينية امس أن بالرغم من ارسال عدة سفن وطائرات اغاثة غير أن وبسبب سوء الاحوال الجوية، لايتسنى اطفاء النيران والاقتراب من الناقلة.

كما قال المدير العام لمؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية محمد راستاد أمس الاثنين، إن فرق الإنقاذ عثرت على جثة أحد أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية، التي تحترق بعد تصادمها مع سفينة لنقل الحبوب قبالة ساحل الصين الشرقي.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن راستاد، أن الجثة أرسلت إلى شنغهاي لتحديد هوية صاحبها.

يذكر أن ناقلة النفط الايرانية تحمل مليون برميل من مكثفات الغاز ويتكون طاقمها من 32 شخصا وقد ارتطمت عند توجهها لافراغ شحنتها في كوريا الجنوبية، بسفينة شحن صينية في الساحل الشرقي لبحر الصين مساء السبت، وتعرضت لحريق ضخم ، بحيث تتواصل لغاية الان اعمال الاطفاء والبحث عن ناجين.

يشار الى أنه تم اجلاء جميع بحارة سفينة الشحن الصينية، من جهة ثانية يستمر البحث عن طاقم الناقلة الذي يضم 30 ايرانيا وبنغاليين، فيما تم العثور على جثة احد الطاقم متفحمة اطراف الناقلة.

المصدر: وكالة فارس

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