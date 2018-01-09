الصين تزيد نطاق البحث لتحديد مصير البحارة الايرانيين المفقودين

العالم - إيران

وأفاد البيان الصادر عن هذه الوزارة أنه ما زالت 13 سفينة إنقاذ وإسعاف حتى الآن تحيط بمكان الحادث بمساحة قدرها 900 ميل بحري لعلها تعثر على ما يدل على المفقودين رغم نزول أمطار شديدة وهبوب رياح عاتية أعاقت عملية البحث.

وأضاف البيان بأنه تم نقل الجثمان المعثور عليه لتحديد هويته ومن المحتمل أن يكون أحد طاقم السفينة الايرانية.

علماً بأنَّ عشية يوم الجمعة إصطدمت سفينة نفطية ايرانية بسفينة نقل تابعة للصين وهونغ كونغ في المياه الصينية وكان طاقم السفينة الايرانية يتكون من 32 طاقماً لم يُعرف مصيرهم حتى الآن.

المصدر: وكالة إرنا

216