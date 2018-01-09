المركز الدولي يطالب بإطلاق سراح الشاب البحريني حسين الطريفي

العالم - البحرين

ووصف المركز في بيانه هذا الاعتقال بالتعسفي وخارج إطار القانون سيما بعد عدم عرضه على الجهات القضائية المعنية حتى اللحظة وأخباره لا تزال منقطعة عن عائلته وزملائه المحامين.

واعتبر المركز أن السلطات البحرينية خالفت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي قامت بالتصديق علية في عام 2006 والذي جاء فيه إن الحرية والأمان من الحقوق الأساسية للإنسان ولا يجوز اعتقال اي فرد بدون سبب وإن حدث وقبض علية يجب إبلاغة سريعا باسباب ذلك التوقيف فور حدوثة وكذلك الإتهام الموجة إليه حسبما افادت قناة اللؤلؤة .

وكرر المركز طلبه بإن تسمح السلطات البحرينية بزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والذي ترفض البحرين زيارته.

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