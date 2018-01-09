البث المباشر

المركز الدولي يطالب بإطلاق سراح الشاب البحريني حسين الطريفي

المركز الدولي يطالب بإطلاق سراح الشاب البحريني حسين الطريفي
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية السلطات البحرينية بإطلاق سراح الشاب حسين حكيم الطريفي الذي تم اعتقالة دون سند قانوني فجر يوم الاثنين 8 يناير 2018 من منطقة بني جمرة وايداعه في مبنى التحقيقات الجنائية.

العالم - البحرين

ووصف المركز في بيانه هذا الاعتقال بالتعسفي وخارج إطار القانون سيما بعد عدم عرضه على الجهات القضائية المعنية حتى اللحظة وأخباره لا تزال منقطعة عن عائلته وزملائه المحامين.

واعتبر المركز أن السلطات البحرينية خالفت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي قامت بالتصديق علية في عام 2006 والذي جاء فيه إن الحرية والأمان من الحقوق الأساسية للإنسان ولا يجوز اعتقال اي فرد بدون سبب وإن حدث وقبض علية يجب إبلاغة سريعا باسباب ذلك التوقيف فور حدوثة وكذلك الإتهام الموجة إليه حسبما افادت قناة اللؤلؤة .

وكرر المركز طلبه بإن تسمح السلطات البحرينية بزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والذي ترفض البحرين زيارته.

6

 

 

روابط ذات صلة

السلطات البحرينية تجدد حبس سجينة الرأي نجاح الشيخ لمدة 15 يوماً

في بيان..علماء البحرين يشرحون سمات النظام البحريني

قضاء البحرين العسكري؛ استقلال كاذب واحكام بيد الملك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالصور: الاحتلال يغلق مؤتمر لنصرة القدس في نابلس

علماء اليمن يدعون للنفير في سبيل الله

في اجتماع فرص العمل والانتاج في موازنة العام الايراني القادم؛ نوبخت: سنوفر مليونا و33 الف فرصة عمل في العام الايراني القادم

توقيف الجوهري في إطار التحقيق بتمويل القذافي لحملة ساركوزي الانتخابية

جسم غريب يحوم ببطء في سماء دولة عربية! + صور

موسكو تتهم واشنطن بتحريك عاصفة الدرونات على حميميم

شاهد فيديو جديد لأشهر الداعشيات الفرنسيات  في سوريا

المركز الدولي يطالب بإطلاق سراح الشاب البحريني حسين الطريفي

محاكم البحرين تؤيد حبس 6 شبان في قضية ذات دوافع سياسية

روسيا تحدد الجماعة التي هاجمت حميميم وطرطوس، من هي؟

غسل اليدين المتكرر بالمطهرات في الشتاء يسبب نزلات البرد!!

فيديو مذهل لقط يواسي زوجته بعد الولادة!!

صحيفة اسرائيلية: الرياض قد تشتري "القبة الحديدية" من تل أبيب 

أردوغان: عملية درع الفرات تستمر في عفرين ومنبج بسوريا

الكرملين يدعو للامتناع عن أي خطوات تعيق الحوار المباشر بين الكوريتين

تونس: أحداث الاثنين شغب لا علاقة له بالاحتجاج على الغلاء

" هجمة عراقية" ضد ممثلة كويتية بسبب خليجي 23

مقتل عشرات من مرتزقة العدوان في تعز ومأرب باليمن

خلال لقاء اميرعبداللهيان برئيس مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران ايران ومصر تؤكدان على دعم فلسطين ومكافحة الارهاب

جمعية الوفاق البحرينية: استمرار تهميش الرأي الشعبي لم يعد مقبولاً

الأکثر مشاهدة