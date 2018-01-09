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جسم غريب يحوم ببطء في سماء دولة عربية! + صور

جسم غريب يحوم ببطء في سماء دولة عربية! + صور
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

قال مواطنون، في عدد من مدن إحدى الدول العربية، إنهم شاهدوا جسماً غريباً يتحرك في السماء بعد فجر الاثنين.

وانشغل المواطنين، في السودان، بجسم مضيء وغريب، ظهر في سماء العديد من مدن البلاد، وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية صوراً مختلفة لجسم منير في السماء حوله هالة ضوئية قالوا إنهم التقطوها في عدد من المدن في العاصمة والولايات.

وكتب الداعية السوداني المعروف الدكتور يوسف الكودة، في صفحته على "الفيسبوك": "جسم غريب يحوم ببطء شديد في سماء الخرطوم شاهدناه عند ذهابنا لصلاة الفجر".

ووفقاً لصحيفة "الحوش" السودانية، قد ذهبت التفسيرات في البداية إلى ظاهرة اقتران كوكب المريخ مع كوكب المشتري، لكن هناك من نفى ذلك باعتبار أن الاقتران حدث صبيحة يوم الأحد 7 يناير/ كانون الثاني، في حين أن ظاهرة الضوء الذي ظهر على شكل حلزوني كانت فجر الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني. وأضافت أن الناس تحدثوا، في رواية أخرى، عن أن الظاهرة قد تكون نيزكاً احترق بالغلاف الجوي للأرض، وأن ما تمت رؤيته متعلق بهذا الحدث.

وكتب الباحث الفلكي أنور أحمد عثمان، على صفحته على "فيسبوك"، أنه تابع الظاهرة، ويعتقد أنها "زيارة من سكان كوكب آخر"، مضيفاً أن أي رأي غير ذلك إخفاء للحقيقة.

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