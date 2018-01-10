نواب مصريون يزكون السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية

العالم- مصر

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية، فأنه في أقل من ساعة، وقع 140 نائبا على نموذج التزكية لدعم ترشيح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكرت مصادر داخل البرلمان، أن أعداد الموقعين ارتفعت لتصل لأكثر من 300 نموذجا مؤيدا.

وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، قد أعلن أن الهيئة الوطنية للانتخابات والمسؤولة عن تنظيم الانتخابات الرئاسية، أرسلت للمجلس نماذج الترشيح الخاصة بخوض الانتخابات الداخلية.

وأشار عبد العال إلى أن الأمانة العامة قررت توفير هذه النماذج لمن يريد من النواب التوقيع لأحد المرشحين لرئاسة الجمهورية وذلك وفقا لقانون الانتخابات وللدستور، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية مواعيد الانتخابات.

المصدر: الوكالات