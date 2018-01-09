تصريحات محسن رضائي حول دور اربيل تستند الى الاجهزة الامنية

واثر تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في مؤتمره الصحفي، يوم الاثنين، حول تصريح امين مجمع تشخيص مصلحة النظام "محسن رضائي" للصحفيين على هامش اجتماع اعضاء المجمع يوم السبت، اصدرت العلاقات العامة للمجمع بيانا بهذا الشأن، ورد فيه: ان تصريحات امين مجمع تشخيص مصلحة النظام تستند الى تقرير رسمي لاجهزة الاستخبارات والامن العليا وهو ما ورد في اجتماع المجمع، ومن الطبيعي فان المتحدث باسم وزارة الخارجية لم يكن له علم بهذا التقرير.

واضاف البيان: ورد في التقرير ان "اربيل" كانت احد اماكن تخطيط وكالة الاستخبارات الاميركية وزمرة المنافقين والسعودية بمساعدة اعضاء سابقين في حزب البعث العراقي المنحل، حول التآمر للتحريض على اعمال الشغب في ايران، وسواء كان المسؤولون في اقليم كردستان العراق قد حضروا ذلك الاجتماع ام لا، فان ذلك ما ينبغي ان يجيب عليه المسؤولون الأمنيون.

وتابع البيان: كما اكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في مؤتمره الصحفي فان المحتجين على اداء الاجهزة الرسمية في البلاد يجب فصلهم عن العناصر المزعزعة للامن واعداء الشعب اللدودين، وعلى جميع المسؤولين شحذ الهمم لحل مشكلات الشعب العظيم وازالة هواجسه.

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