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اختفاء شحنة كبيرة من الذهب بمطار الملك خالد بالرياض!

اختفاء شحنة كبيرة من الذهب بمطار الملك خالد بالرياض!
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر سعودية مطلعة بأن شحنة كبيرة من الذهب تقدر بعشرات الملايين من الريالات اختفت فجأة بعد وصولها إلى مطار الملك خالد بالرياض، مما أثار حالة الاستنفار الأمني.

العالم - السعودية

ووفقا لما ذكرته المصادر، فإن شحنة الذهب، كانت قادمة إلى الرياض، قبل أيام واختفت في المطار دون أن يُعرف مصيرها حتى اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن الشحنة التي تُقدر قيمتها بعشرات الملايين من الريالات، وتم إرسالها إلي مطار الملك خالد الدولي على متن طائرة وصلت قبل عدة أيام، لكن الشحنة اختفت بشكل مفاجئ وغريب، ونوهت المصادر إلى أن المسؤولين لم يعثروا للشحنة على أي أثر في الطائرة القادمة من خارج المملكة، بحسب ما ذكرته صحيفة “عاجل” السعودية.

وأثارت الواقعة استنفارًا أمنيا داخل المطار في محاولة لكشف غموض الواقعة، وشددت المصادر على أن هناك احتمالات كثيرة يمكنها تفسير اختفاء الشحنة، من ضمنها أنها فُقدت قبل إقلاع الطائرة، أو أثناء وصولها لمطار الملك خالد الدولي، موضحة أن الجهات المسؤولة فتحت تحقيقًا حول هذه القضية، ومن المتوقع أن يتم استجواب العديد من منسوبي الجهات ذات العلاقة.

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